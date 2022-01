Pre niektorých je to možno prekvapujúce, ale áno. Aj hendikepovaní ľudia majú svoje sexuálne túžby. Avšak táto téma je veľmi slabo diskutovaná, spoločnosť sa k nej nevie postaviť a radšej pred ňou zatvára oči. Prečo je to tak na Slovensku a kúsok za hranicami diametrálne odlišne?

Téma, ktorá je na Slovensku stále výrazne tabuizovaná, avšak malo by sa o nej rozprávať. Aj hendikepovaní ľudia majú svoje sexuálne túžby, ale na to sa však zabúda, prípadne sú oni a ich potreby odsúvané na perifériu spoločnosti. Práve neuspokojenie prirodzených potrieb má za následok zvýšenú agresivitu u týchto ľudí i celkový negatívny dopad na spoločnosť. Aké možnosti majú v tejto oblasti na Slovensku ľudia so zdravotným postihom?

Anketa Uvítali by ste na Slovensku možnosť sexuálnej asistencie pre ľudí s postihnutím? áno 77% nie 13% nerozmýšľal/a som nad tým 10% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Banskoštiavničanka Helena Koťová, jedna zo zakladateľov občianskeho združenia (OZ) Margarétka v Banskej Štiavnici, ktoré sa zameriava na pomoc ľuďom s rôznym zdravotným postihnutím, vysvetľuje, že hoci je táto téma v spoločnosti stále silným tabu, malo by sa to čo najskôr zmeniť. Prvým impulzom založenia tohto združenia bolo, že sa aj im narodila dcérka s detskou mozgovou obrnou. Preto v rámci OZ zriadili denný stacionár, ktorý aktuálne navštevuje 25 klientov.

“Staráme sa o ľudí s rôznymi chorobami ako je detská mozgová obrna, Downov a Aspergerov syndróm. Ďalej sú to pridružené ochorenia psychického charakteru. Naši klienti majú od 11 do 46 rokov. Sú to najmä mladí ľudia, ktorí potrebujú žiť a zapojiť sa do spoločenského, vzdelávacieho a kultúrneho života a predovšetkým chcú byť prijatí do normálnej spoločnosti,” hovorí Koťová.

Život a bežné fungovanie hendikepovaných ľudí vzbudzuje množstvo rozličných otázok. Jednou z nich je aj u nich častokrát zvýšená agresivita, ktorá pramení z rôznych príčin. “Agresivita je u každého iná, ale u nás doma to začalo keď mala dcéra 23 rokov, v záchvate hádzala veci, potom sa ospravedlňovala. Chceli sme to s mužom riešiť cez psychiatra, pomôcť jej, ale ona nebola ochotná. Premýšľala som nad tým, prečo je to tak. Do toho nám prišla ponuka semináru s názvom “Sexualita v sociálnych službách”,” ozrejmuje.

Čo majú v náplni práce sexuálni asistenti, si prečítajte na ďalšej strane: