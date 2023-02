ABSURDNÝ útok KRÁV: Mladú dievčinu (21) zachránil jej PSÍK, teraz leží v nemocnici

Mohlo to skončiť tragicky! Pri obci Ďurďové v považskobystrickom okrese sa splašilo stádo kráv. Zvieratá si to behom namierili rovno na lúku, kde venčila psíka 21-ročná žena. Tá už ujsť nestihla. To, čo následne spravil jej psík vháňa slzy do očí. Utekal do dediny pre pomoc!