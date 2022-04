Veľkonočné kolo obľúbenej tanečnej šou Let’s Dance, ktoré opustila dvojica Kristína Svarinská a Marek Klič, sa nieslo v duchu ľudových tancov. Tanečníci sa tak predstavili odetí v ľudových krojoch z rôznych oblastí Slovenska. Málokto však vie, že niektoré kúsky, ktoré mohli diváci vidieť na obrazovke, pochádzajú zo zbierky rodáčky z detvianskych lazov, Jany Kucbeľovej. Tá sa šitiu a zbieraniu krojov venuje už roky a tiež je autorkou publikácie s názvom Odetí do krásy.

Konkrétne ide o slovenské party a vence z jej súkromnej zbierky, ktoré do súťaže ochotne zapožičala a pochádzajú z dedín Liptovské Revúce, Horné Strháre, Moravské Lieskové, Poniky, Podolie, Senohrad, Detva, Martovce a Hrušov.

“Tie, ktoré sme tu mohli vidieť, boli všetky vyrobené presne podľa starých originálov technológiou drôtikovania alebo šitím, nie lepením. Čiže niekedy výroba jednej party trvá aj mesiac,” vysvetľuje Kucbeľová, ktorá si pred rokmi založila vlastnú firmu, kde šije, opravuje, renovuje kroje a vyrába aj liturgické textílie.

Jej zbierka obsahuje stovky kompletných krojov, len z Podpoľania ich je približne 150 a tiež tu nájdeme aj tisíce ďalších zbierkových predmetov. “Je to na úrovni ktoréhokoľvek štátneho múzea. Všetko som nadobudla zo súkromných zdrojov a je to moja vášeň, ale zároveň aj povolanie. Vytváram dôležitý archív a fond pre výrobu v rodinnej firme,” ozrejmuje.

Samotné party a vence, si k nej do firmy prišiel osobne vybrať známy návrhár Fero Mikloško, ktorý zabezpečuje textílie do programu. “Zvolili sme party funkčné na danú úlohu, ktorú plnili. Dievčatá sa v nich aj pohybovali, preto sme hľadali tie najvhodnejšie, ktoré bol Fero schopný na hlavu aj sám ustrojiť. Museli byť krásne, efektné a zároveň rôznorodé - pochádzajúce z rôznych regiónov Slovenska,” hovorí zberateľka, ktorá party a vence začala vyrábať v období koronavírusu, no mnohé vlastnila aj predtým.

Momentálne ich je asi 80 a ku všetkým má aj svadobné alebo obradové kroje. Vyrába ich tak, že si zapožičia originál a podľa neho ich potom aj šije. Zároveň vlastní aj viacero starých originálov. “Vždy uprednostním kúpu starého originálu, ale nie je to vždy možné. Pri výrobe používam pôvodné materiály - sklenené perly fúkané alebo rokajlové a tzv. krojové stuhy kvetované alebo iné, ktoré sú súčasťou odevu,” dodáva.

Parta je tradičná súčiastka ľudového krojového odevu. Označuje bohato ozdobenú čelenku, ktorú smeli nosiť len slobodné dievčatá počas významných príležitostí. Základ party tvoril pás lepenky stočený do kruhu, ktorý bol obšitý textilom. Naň boli našité korálky či čipky. V niektorých regiónoch boli súčasťou party aj viaceré stuhy rôznych dĺžok, ktoré viseli okolo tváre alebo dolu chrbtom. Vo väčšine regiónov nevesty používali partu počas sobáša a následnej veselice. Od začepčenia ju už vydaté ženy nemohli nosiť, ich každodennou pokrývkou hlavy sa až do konca života stal čepiec.