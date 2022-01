Život ako z amerického filmu! Robert Vano (73), rodák z Nových Zámkov, najprv v New Yorku umýval riad. Stal sa však z neho uznávaný fotograf, ktorý sa stretáva s najznámejšími celebritami. Otvorene hovorí o drogách, svojej sexuálnej orientácii, aj o nechuti čokoľvek vlastniť. Vo februári bude učiť tajomstvám fotografie aj záujemcov na Slovensku.

Robert Vano neprestáva prekvapovať. V roku 1967, ako 18-ročný, emigroval zo socialistického Československa. Ako spomína v nedávnom rozhovore pre týždenník PLUS 7 DNÍ, s kamarátom Jarom a jeho priateľkou Evou sa dostali do Talianska. Tam zistili, že Eva je tehotná, zosobášili ich s Jarom a poslali do Švédska. “Mňa si adoptovali Američania. S Jarom a Evou som nebol v kontakte, ale keď Česká televízia o mne točila dokument, našli ich v Laponsku. Eva s Jarom sú stále spolu, vyše päťdesiat rokov. Nečudujem sa. Tam je pol roka tma a pol roka svetlo, takže sa vlastne dvadsaťpäť rokov nevideli,” smial sa.

Umývač riadu, kaderník a fotograf

On sa dostal do USA a v New Yorku začínal ako umývač riadu v reštaurácii Praha.

Neskôr pracoval v kaderníckom salóne Vidal Sassoon. Najprv zametal vlasy, potom aj strihal – a zrazu patril medzi desiatich najlepších kaderníkov v New Yorku.

Vtedy začal aj fotiť. K eď sa ho opýtali, či by bol schopný nafotiť kolekciu, sebavedomo odpovedal, že je výborný fotograf – a šiel si kúpiť fotoaparát.

Dnes je Robert Vano svetovo uznávaný fotograf mužských aktov, ale najmä modeliek pre módne časopisy. Ako hovorí, chlapcov fotí pre seba, to by ho neuživilo, lebo všetky časopisy sú pre ženy. “Ale svojho chlapca, ktorého som mal práve doma, som nikdy nefotil, aby mi ho neukradli,” priznal v šou Karla Šípa Všechnoparty na ČT1.

Fotil najväčšie hviezdy

Pracoval v ateliéri u Andyho Warhola, fotil topmodelky Naomi Campbellovú či Cindy Crawfordovú, herecké legendy Lizu Minelliovú, Marlen Dietrichovú aj Gretu Garbo, Ornellu Muti či Michaela Douglasa.

Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas. Herca fotil aj Robert Vano. Zdroj: Rich Fury

Napriek tomu o sebe ako o svetoznámom nehovorí. “Kečup je svetoznámy…," okomentoval to s humorom jemu vlastným v programe českej televízie Prima 7 pádů Honzy Dědka ešte v októbri 2020.

Drogy, sex a zábava

Práve v tejto relácii spomínal aj na bohémsky život v New Yorku v 70. rokoch, najmä na známy podnik Štúdio 54, kam v tom čase chodili všetky americké celebrity. Sex, drogy a zábava tam boli priam pravidlom.

Vano priznal, že aj on tak žil, ale na mnohé si už nespomína. Desať rokov života si nepamätá. “Keď fetuješ, tak si nepamätáš. Len vieš, že to bolo dobré,” povedal Honzovi Dědkovi. Aj preto s tým skoncoval a už viac ako 35 rokov nedroguje a nepije ani alkohol.

