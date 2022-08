S nedostatkom pracovníkov zápasia letiská a aerolínie už od začiatku letnej sezóny. Magazín Forbes odhadol, že chýba až 7 200 kvalifikovaných zamestnancov. Niektoré letecké spoločnosti dokonca odporučili dovolenkárom toto leto neletieť a katastrofálnu situáciu nazvali „Airmageddon“. Napríklad nemecká spoločnosť Lufthansa už v polovici júla oznámila, že pre nedostatok obslužného personálu ruší do konca augusta ďalších 2 000 letov z Frankfurtu nad Mohanom a Mníchova. Podobne riešilo situáciu aj londýnske letisko Heathrow. Rakúsky Schwechat bol v takej zlej situácii, že záujemcom o prácu ponúkal 13. a 14. plat a k tomu rôzne benefity.

Súčasná situácia iba potvrdzuje oprávnenosť varovaní. Čoraz viac letísk hlási narastajúce problémy spôsobené nedostatkom leteckého i obslužného personálu. Cestujúcich naďalej trápia niekoľkohodinové čakanie, meškanie a rušenie letov, zúfalé pátranie po stratenej batožine.

Je to zlé o to viac, že podľa dostupných údajov sa individuálna letecká doprava vracia na predcovidovú úroveň. V porovnaní s rokom 2019 je dokonca o 5 percent vyššia. Naopak, o organizovanú leteckú dopravu, teda zájazdy a dovolenkové pobyty, je záujem stále o niečo nižší ako pred pandémiou. Aj veľká anketa denníka Plus JEDEN DEŇ o dovolenkách potvrdila, že spomedzi 4 420 našich čitateľov až 54,7 percenta využíva individuálne cestovanie, nejazdí s cestovnou kanceláriou.

Na niektorých letiskách je situácia katastrofálna. Na odlet sa čaká desať – dvanásť hodín. A to môžu byť cestujúci radi, ak im let nezrušia. Navyše podľa štatistík hrozí, že až 56 percent batožiny sa nedostane včas k majiteľom.

