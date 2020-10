Zúfalí športovci a umelci sú už so silami na dne: Posledný odkaz vláde!

Už sú na pokraji svojich síl! Mnohí herci, speváci, muzikanti aj športovci zažívajú najťažšie chvíle vo svojej kariére. Pre koronavírus nemôžu už celé mesiace robiť to, na čo roky dreli a čo ich živí. Navyše ani vyhliadky do budúcna nie sú najlepšie. Zúfalstvo, ktoré prežívajú, ich privádza na čierne myšlienky. Talenty, ktoré robili našej krajine dobré meno aj v zahraničí, to chcú zabaliť. Štátu zazlievajú, že kultúru a šport necháva zakapať!