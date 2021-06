Ministerstvo zdravotníctva už otvorene hovorí, že sa treba pripraviť. Delta mutácia z Indie čoskoro dorazí aj k nám! Ako to bude s cestovaním a dovolenkami? Kto je najviac v ohrození?

Cestovať na dovolenku môžeme slobodne, návrat sa však môže poriadne skomplikovať. Situácia na hraniciach sa totiž môže kedykoľvek zmeniť. Príkladom je Portugalsko, kde začala vyčíňať delta mutácia, ktorá pochádza z Indie. Zo dňa na deň ho vláda zaradila medzi najrizikovejšie čierne krajiny. Minister vnútra Roman Mikulec potvrdil, že budú potrebné kroky na ochránenie hraníc. V hre je aj štátna karanténa.

Epidemická situácia u nás je teraz síce dobrá, no jej krehkosť preveril futbalový zápas v Budapešti. Stretli sa na ňom desaťtisíce fanúšikov z viacerých krajín vrátane Portugalska, kde sa za pár týždňov rozšírila nebezpečná delta mutácia. Ministerstvo zdravotníctva okamžite vyzvalo všetkých účastníkov zápasu, aby sa prihlásili do formulára e-hranica. Štát ich chce bezplatne otestovať PCR metódou a prípadné pozitívne vzorky poslať na sekvenovanie. Len tak zistíme, či sa nebezpečný variant zaniesol už aj k nám.

„Je pravdepodobné, že delta variant sa v najbližšom čase rozšíri aj do ďalších európskych krajín vrátane Slovenska, upozorňuje na to aj WHO,“ priznalo ministerstvo na sociálnej sieti. Vo Veľkej Británii majú zhruba štornásobne vyšší počet nových denných prírastkov ako pred mesiacom, v Portugalsku je to zhruba trojnásobok. V nemocniciach končia najmä nezaočkovaní. Očkovanie tak viac menej ochráni aj pred týmto nebezpečným variantom.

Hranice sú momentálne deravé, prechádza sa nimi na viacerých miestach voľne a nie každý sa prihlási do štátneho systému e-hranica. Štát tak nemá prehľad, kto odkiaľ prišiel. „Naozaj musíme urobiť všetko pre to, aby naši občania neobchádzali pravidlá a netvárili sa, že keď prichádzajú z rizikových krajín, že boli na zmrzline v Hainburgu. Toto si nemôžeme dovoliť,“ povedal štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS).