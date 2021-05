Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková priblížila, že takíto ľudia predkladajú rôzne druhy potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, u ktorých nie je možné overiť, či pochádzajú z vakcinačného centra, pretože každé centrum vydáva vlastný typ potvrdenia. „SVLS preto upozorňuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí očkovaciu látku proti COVID-19 občanovi nepodali, aby nevykonávali žiadne záznamy do medzinárodného očkovacieho preukazu,“ zdôraznila.

Spoločnosť poukázala na to, že administratívny úkon vykoná a je zaň plne zodpovedný očkujúci lekár. Pokiaľ by bol na iných zdravotníkov vyvíjaný nátlak, je potrebné kontaktovať políciu, upozornila.

V prípade, že o to občan požiadal, vakcinačné centrá podľa spoločnosti všeobecných lekárov musia zapísať a potvrdiť očkovanie proti ochoreniu COVID-19. „Vzťahuje sa na ne aj povinnosť zaznamenať očkovanie, opečiatkovať a vlastnoručne podpísať záznam do medzinárodného očkovacieho preukazu, ak zdravotnícki pracovníci centra očkovanie indikovali, vykonali a ak o to občan požiada,“ podotkla Palušková, podľa ktorej sa takáto zodpovednosť nemôže preniesť na žiadneho iného zdravotníckeho pracovníka, ktorý očkovanie nevykonal. Medzinárodný očkovací preukaz vydaný na Slovensku je v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku.

