„Musím, žiaľ, konštatovať, že to vyzerá ešte horšie, ako som čakal," zhodnotil hneď na úvod známy matematik. Situácia okolo pandémie je podľa Kollára kritická: „Prichádza zlom, a to v zlom. Lámu sa u nás úplne iné veci ako krivka."

Premiér rieši v poslednej dobe popri riadení štátu a boji s pandémiou aj mnohé hádky, ktoré sú podľa matematika zbytočné. Ostrú kritiku a urážky si vymieňa s lídrami opozície, ale už aj s koaličnými partnermi.

Kollár upozorňuje, že to môže byť čoskoro ešte horšie, keďže onedlho môžeme očakávať stret štyroch vecí v jednom čase: „Menšie zlepšenie epidemiologickej situácie, ako čakali či už politici, alebo verejnosť, kolabujúce nemocnice s nárastom počtu úmrtí, vážna politická kríza v koalícii a navyše plné námestia 17.11. a potom zrejme opakovane ďalej plné náckov, komunistov, a dezinfoscény a zmätených bezradných občanov." Tieto udalosti bude pritom podľa neho doprevádzať eskalácia hnevu, bezradnosti a napätia.

Matematik kritizuje najmä prístup premiéra, ktorý nie je podľa neho korektný a prispieva k budovaniu zlých vzťahov medzi skupinami obyvateľstva. „A toto všetko sme si mohli do veľkej miery odpustiť, ak by premiér Matovič veci včas delegoval, a systematicky neútočil na všetkých názorových oponentov, vedcov, médiá, či dokonca Igora Bukovského, ktorý síce mal zvláštne názory, ale určite neburcoval k demonštráciám či neposlušnosti," tvrdí.

Podľa Kollára by mal premiér zvážiť odovzdanie moci. „Skutočne by mal premiér Matovič čo najskôr delegovať riadenie boja s pandémiou na niekoho iného, určite mimo vlády, odporúčal by som Petra Škodného. Urýchlene," dodal n záver. Peter Škodný je manažér pôsobiaci v oblasti IT a telekomunikácií a zároveň šéf permanentného krízového štábu.