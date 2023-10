S výrobou krémov ste začali, keď ešte nebol botulotoxín a iné metódy na rýchle omladenie tváre. Boli v tom čase krémy jediná možnosť ako sa starať o pleť?

Nielenže bola jediná, no pred tridsiatimi rokmi nebolo ani také množstvo krémov na lokálnu liečbu ochorení ako dnes, s účinnou látkou, na akú si spomeniete a predpíšete na recept. Ako začínajúca lekárka som mala ako každý začiatočník na klinike na starosti vypisovať recepty do lekárne na výrobu mastí a roztokov pre celé oddelenie. Mali sme hrubý zošit jednotlivých liečiv v rôznych masťových základoch, ktorý sa dedil po generácie. Popri tom som experimentovala aj s výrobou krémov pre vlastnú potrebu. Skúšala som, čo účinkuje na aký problém, a keď som potrebovala niečo špecifické, musela som si to dať vyrobiť do lekárne. Kožné lekárky vedeli, čo pleť potrebuje, ale aj nepotrebuje.

Preto mali všetky takú peknú pleť?

Presne tak. Všimla som si už ako študentka medicíny, že skúsenejšie kožiarky mali veľmi peknú pleť. Dodnes si pamätám ich staré pravidlo “menej je viac” - hlavne keď vidím v ambulancii následky používania množstva kozmetiky komplikovaných rutín a častého striedania. Stane sa, že sa poruší ochranná bariéra kože, prípadne sa pleť senzibilizuje a vznikne alergia. To je problém. Človek vtedy prestáva tolerovať aj minimálne množstvo látky, na ktorú je alergický. Horšie je, že vznikajú rôzne skrížené reakcie a pleť prestáva tolerovať takmer všetko. Istá striedmosť v používaní kozmetiky sa naozaj oplatí.

Svoj zovňajšok má Sandra Rozborilová pod kontrolou aj na pracovisku. Zdroj: Aňa Kern Struharová

Nie každá kožná lekárka si však vyrába svoje vlastné krémy, zrejme za tým bolo u vás aj niečo viac...

Nejako ma to chytilo. (úsmev) Veľa som študovala, pozorovala kozmetické zvyky aj zlozvyky pacientov v mojej ambulancii, aj to, prečo niektorí musia chodiť na zákroky častejší, kým iným efekt vydrží dlhšie. Inšpirovala a fascinovala ma história lekárskej kozmetiky. Dnes to mnohí ani nevedia, pretože všetko v rámci estetickej medicíny je skomercionalizované, no už v päťdesiatych rokoch existoval na Slovensku inštitút, ktorý sa zaoberal liečbou estetických defektov na koži. Musím povedať, že aj na dnešné pomery to bol ústav, ktorý mal fantasticky vypracované štandardy na liečbu kožných problémov, mal aj vlastnú líniu kozmetiky. Dodnes je v tejto oblasti veľmi aktívna chemička Katka Traubnerová, s ktorou stále spolupracujem.

Ako vznikol váš prvý krém, ktorý ste aj predávali?

Vznikol tak, že som si ho začala miešať pre svoju vlastnú potrebu. Používam ho denne už tridsať rokov. Skombinovala som rôzne zdedené recepty a postupne ho upravovala. Mám mimoriadne suchú pleť a mala som problém nájsť si kvalitnú kozmetiku, ktorá by nestála stovky eur. Prvý základný rad ale bol jedna pleťová voda, jeden výživný a jeden hydratačný krém. Potom ma ale posúvali dopredu moji klienti. Keď som si otvorila kliniku, sledovala som, čo ich trápi, a čo by potrebovali pri každodennej starostlivosti. Jedna vec sú totiž estetické zákroky, na ktoré môžete prísť raz za pol roka, no veľmi dôležitá je bežná denná starostlivosť. Aj od nej sa totiž odvíja, ako často musíte chodiť napríklad na mezoterapiu, botox alebo na laser.

Alexandre Rozborilovej pomáhal rozbiehať e-shop manžel Vilo. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Dnes už máte aj séra, šampóny a elixíry, dokonca je vraj za predajom vašej kozmetiky cez e-shop manžel Vilo Rozboril. Je to pravda?

Keďže moja klinika sídli na Palisádach, kde žije veľa diplomatov, chodili za mnou rôzne klientky zo zahraničia.Vďaka tomu, že som im pomohla pri kožných problémoch, ale aj na úrovni estetickej medicíny, po odchode zo Slovenska si nechávali nosiť cez známych moju kozmetiku do zahraničia. Cítila som, že moje produkty majú väčší potenciál, no stále som popri práci na klinike nemala odvahu ani ambíciu rozšíriť sa ďalej. A áno, až Vilo ma presvedčil na e-shop a nápad predstaviť sa širšej verejnosti. Rozbehlo sa to lepšie ako som čakala, a tak som celý proces výroby presunula z kliniky na výrobnú linku, kde sa krémy vyrábajú za podmienok určených pre výrobu liečiv. Predaj z naších poličiek sa dostal cez distribučné siete do drogérií.

