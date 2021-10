Očkovaciu lotériu v nedeľu večer nahradí nová šou o pečení. „RTVS od 10. októbra prinesie na obrazovkách Jednotky novú pekársku šou Pečie celé Slovensko. Jej štart sme dlhodobo plánovali na tento dátum, ešte v čase, predtým ako RTVS začala vysielať reláciu Byť zdravý je výhra, známu aj pod názvom Očkovacia prémia," informovala hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová.

Keďže vysielanie relácie Byť zdravý je výhra, ktorá vzniká v spolupráci s Ministerstvom financií SR, je plánované do konca októbra, RTVS pristupuje k zmene termínov vysielania, doplnila Pivarčiová.

Pôvodne plánovali očkovaciu lotériu posunúť o hodinu na nedeľu 21.30. Pre mnohých divákov je to však príliš neskoro, keďže v pondelok mnohí vstávajú do práce či chystajú deti do škôl. Zmení sa teda nielen čas, ale aj deň vysielania.

„Vnímali sme názory a diskusie divákov, ktorí by uvítali skorší vysielací čas očkovacej prémie, a preto sme opätovne otvorili diskusie k tejto téme. Po dohode s Ministerstvom financií SR tak posledné 4 časti relácie Byť zdravý je výhra od 9. októbra odvysielame počas sobotných večerov o 20.30 h na Jednotke," povedal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Posledné štyri časti očkovacej lotérie môžete sledovať:

SOBOTA 9. októbra o 20:30 hod. na Jednotke

SOBOTA 16. októbra o 20:30 hod. na Jednotke

SOBOTA 23. októbra o 20:30 hod. na Jednotke

SOBOTA 30. októbra o 20:30 hod. na Jednotke