Od pondelka sa predlžuje diaľkový limit pre pendlerov zo susedných štátov z 30 na 100 kilometrov. Po novom sa teda karanténa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý či prechodný pobyt na území susedného štátu do 100 kilometrov od slovenských hraníc a pracujú na území Slovenska.

Potrebný je však negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu nie starší ako sedem dní. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k režimu na hraniciach.

Do domácej izolácie nie sú povinní ísť ani občania SR, ktorí žijú na území susedného štátu do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu. Rovnako však budú potrebovať negatívny test. „Podmienky pre pendlerov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska a pracujú na území susedného štátu, sa nemenia," dodala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Výnimka z karantény bez potreby preukázať sa testom sa rozšíri na osoby dôležité pri udržiavaní chodu prevádzok vykonávajúcich činnosť v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva, tiež na osoby zabezpečujúce veterinárnu starostlivosť pre hospodárske zvieratá. Rovnako na osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo držiteľmi zvierat, s cieľom zabezpečenia špecializovaného diagnostického veterinárneho vyšetrenia, chirurgického zákroku alebo liečby zvierat, ktorú poskytujú špecializované veterinárne pracoviská v iných členských štátoch EÚ. Výnimky sú platné po odsúhlasení ministerstvom pôdohospodárstva.

Povinnosť izolácie a testovania sa nevzťahuje ani na tranzit občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím SR do iného členského štátu EÚ. Podmienkou je prejsť územím SR bez zastavenia (okrem nevyhnutného dotankovania) celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu do krajiny.

