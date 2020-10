Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády SR na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny pandémie nového koronavírusu, ktoré včera schválil kabinet Igora Matoviča (OĽANO).

„Návrh nariadenia vlády je reakciou na krízovú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorá si vyžaduje úpravu podmienok vyberania a distribúcie poštových zásielok odchylne od ustanovení zákona o poštových službách,"uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v dôvodovej správe k schválenému materiálu.

Hovorkyňa rezortu hospodárstva Katarína Matejková spresnila, že sa na základe skúseností z prvej vlny pandémie bude zmena týkať najmä zabezpečenia bezkontaktného doručovania zásielok.

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) po rokovaní vlády uviedol, že rozhodnutie umožňuje Slovenskej pošte meniť formu niektorých zásielok. „Vo všeobecnosti sa bavíme o doručovaní doporučených neúradných zásielok, ktoré boli doručované buď osobne do rúk, alebo formou žltého lístka,"povedal Doležal. Tieto zásielky budú po novom môcť byť vhodené priamo do schránky bez kontaktu s klientom. Doručovanie úradných doporučených zásielok a zásielok do vlastných rúk sa podľa ministra nemení.