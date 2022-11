Novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá začne platiť od januára, schválil parlament a obsahuje viacero zmien v prvom dôchodkovom pilieri. Odchod do penzie bude po novom určovať stredná dĺžka života. Znamená to, že tabuľka, na ktorú sme boli zvyknutí a podľa ktorej si každý budúci penzista mohol vypočítať svoj penzijný vek, bude minulosťou.

Ako zistím vek odchodu do dôchodku?

Horná veková hranica odchodu do dôchodku bude od prvého januára zrušená. Vek, v ktorom budú môcť ľudia narodení po roku 1967 odísť do dôchodku, bude stúpať spolu so strednou dĺžkou života na dôchodku. Ide teda o osoby, ktoré odídu do dôchodku po roku 2030. Odhady hovoria, že títo ľudia pôjdu na dôchodok o mesiac neskôr. Aj naďalej však platí, že ženám klesne dôchodkový vek o šesť mesiacov za každé dieťa, najviac však o 18 mesiacov. Ak ste sa narodili v roku 1966 a skôr, zvyšovanie dôchodkového veku sa vás netýka a do dôchodku pôjdete tak, ako to hovorí súčasný zákon, teda najneskôr vo veku 64 rokov.

Od januára budú môcť ísť do penzie aj ľudia po 40 odpracovaných rokoch. Na rozdiel od klasického predčasného dôchodku sa však kráti o 0,3 % za každý mesiac, o ktorý človek odíde do penzie skôr oproti aktuálnemu dôchodkovému veku.

