Slovákov, ktorí sa včera vybrali do Česka, čakalo na hraniciach nečakané prekvapenie. Policajné kontroly zaviedli naši českí susedia včera skoro ráno. Aký mali na to dôvod?

Česká republika začala na slovenských hraniciach v utorok ráno cvičenie, ktoré má preveriť výkonnosť bezpečnostných zložiek. Na hraničných priechodoch sú preto dočasne zavedené kontroly. Oznámila to Polícia ČR.

"Začalo sa cvičenie Morava. Polícia, armáda a colná správa cvičia fiktívnu situáciu, keď vláda z dôvodu nelegálnej migrácie nariadila zatvoriť hranice so Slovenskom," napísala na sociálnej sieti Twitter česká polícia.

Podobné cvičenia sa podľa českého ministra vnútra Víta Rakušana konajú pravidelne. "Je potrebné pripravovať sa na to, ak by nastala mimoriadna situácia," povedal na tlačovom brífingu Rakušan. Počty zadržaných migrantov za posledné dva mesiace prevýšili podľa českej polície migračnú krízu z roku 2015. Je potrebné minimalizovať negatívne dosahy migrácie, ktoré by mohli mať vplyv na život českých občanov, uviedol český minister.

"V rámci opatrení na hranici so Slovenskom (česká) polícia robí kontroly na miestach bývalých priechodov aj vo vlakoch. Denne zaisťuje okolo stovky nelegálnych migrantov, s ktorými robí ďalšie úkony," povedal policajný prezident Martin Vondrášek s tým, že aktuálne sa v Česku vedie trestné konanie s 55 prevádzačmi.

