Inovatívny liek Keytruda, ktorý je doslova druhou šancou na život pre pacientov s ťažkou formou rakoviny kože, nebude zaradený do zoznamu liekov, ktoré sa uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia. Ešte vo februári o tom rozhodol Krajský súd v Bratislave. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Liek bude možné pacientom zatiaľ uhrádzať cez tzv. výnimky.

Zaradenie lieku Keytruda do kategorizačného zoznamu podpísala v roku 2018 vtedajšia ministerka zdravotníctva Anrea Kalavská. Chcela tým pacientom sprístupniť modernú, inovatívnu liečbu. Súkromné zdravotné poisťovne napadli rezort na súde s tým, že išlo o neštandardný postup. Súd im vyhovel a preto muselo ministerstvo zdravotníctva od 1. apríla tohto roku liek z kategorizačného zoznamu vyradiť. To, či by tam mohol byť opäť zaradený, rezort zdravotníctva opätovne posúdi.

„Ministerstvo zdravotníctva je v aktívnom konaní s účastníkmi tohto sporu, výrobcom lieku a zdravotnými poisťovňami, s cieľom zabezpečiť kontinuitu v dostupnosti liečby počas prechodného obdobia, v ktorom sa liek bude opätovne posudzovať,“ reagoval minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

