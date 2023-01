O tom, že sme uprostred zimy, nás presviedča iba pohľad do kalendára, vonku je to ako na jar! Snežilo a mrzlo iba výnimočne a o poriadnej lyžovačke s prírodným snehom sme mohli doteraz iba snívať. Situácia by sa nemala zmeniť ani v najbližších týždňoch. To, že sú naše hory bez snehu, však môže mať podľa klimatológov oveľa horší dosah, než je pokazená lyžovačka.

Ako na nový rok, tak po celý rok? Teplota už v prvých dňoch tohto roka lámala rekordy. Na Štrbskom Plese, ktoré leží vo výške 1 300 metrov nad morom, bolo na Silvestra 11 centimetrov snehu. Ako píše Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke, v prvé dni nového roka tam namerali až 13,8 stupňa. Prvýkrát za 33 rokov sa tak stalo, že začiatkom roka bolo Štrbské Pleso bez snehu.

Snehu je málo v celej Európe

Potvrdil to aj klimatológ Pavel Faško. „V roku 1989 v rovnakom čase bolo tiež teplo, čo spôsobilo, že sa snehová pokrývka na Štrbskom Plese roztopila. Trvalo to do začiatku roka 1990. Odvtedy sa niečo také nestalo, až teraz,“ hovorí klimatológ. „Teraz je to však iné. Vtedy situácia netrvala tak dlho a prerušenie snehovej pokrývky nebolo také markantné ako teraz. Teraz je oteplením zasiahnutá skoro celá Európa a problémy siahajú do takých nadmorských výšok, ktoré so snehom nemali nikdy problémy,“ hovorí Faško a ako príklad uvádza obľúbené lyžiarske stredisko St. Moritz vo Švajčiarku, ktoré má 60 lanoviek a vyše 350 kilometrov zjazdoviek.

Problémy však hlásia aj lyžiarske strediská v Rakúsku a Nemecku, ktoré majú v obľube Slováci. Vo väčšine sa lyžuje iba na úzkom páse technického snehu, zatiaľ čo mimo zjazdovky vidieť krásnu zelenú trávu ako na jar. Menej snehu znamená pre strediská menej lyžiarov a menšie tržby. Lyžovačka je okrem toho oveľa nebezpečnejšia, čo potvrdzujú aj štatistiky. Od novembra zomrelo v rakúskych lyžiarskych oblastiach 13 ľudí, z toho 11 v Tirolsku. Podľa rakúskych novín Thelocal.at ide o najvyšší počet mŕtvych za posledné roky, pričom najviac úmrtí si vyžiadali nehody na okraji zjazdoviek.

Rovnaká situácia je aj v našich lyžiarskych strediskách. V obmedzenom režime funguje lyžiarske stredisko Park Snow Donovaly, strediská v Nízkych a vo Vysokých Tatrách, pričom niektoré túto zimu ešte ani neotvorili. Hoci počasie lyžovačke tohto roku zatiaľ nepraje, so zimnou sezónou to ešte nevzdávajú. „Napriek aktuálne teplejšiemu počasiu veríme, že ochladenie ešte príde a klienti si budú môcť užiť plnohodnotnú zimnú sezónu. Nie je to každoročným štandardom, preto tento rok vnímame skôr ako výnimku, ktorá sa opakuje raz za pár rokov,” zhodnotil situáciu Michal Rusiňák z lyžiarskeho strediska Bachledka.

O niečo lepšia situácia je v Tatrách. "Tohtoročná zimná sezóna vyzerá zatiaľ veľmi dobre, všetky naše slovenské lyžiarske strediská sú otvorené, na zjazdovkách máme v priemere pol metra snehu, podmienky na lyžovanie sú veľmi dobré. Výnimkou je zatiaľ Lomnické sedlo vo Vysokých Tatrách, ktoré je odkázané výlučne na prírodný sneh a toho je zatiaľ málo," zhodnotil hovorca Tatry Mountain Resorts Marián Galajda. "Počas tejto sezóny neplánujeme žiadne obmedzovanie fungovania strediska s výnimkou poveternostných vplyvov alebo krátkodobých operatívnych rozhodnutí pre zachovanie efektivity prevádzky pri nižšom záujme lyžiarov. Naopak, hneď ako to umožnia podmienky chceme pokračovať v zasnežovaní, skvalitňovať podmienky a napríklad v Jasnej otvoriť ďalšie zjazdovky," dodal.

