Ak si myslíte, že služby v slovenských veľhorách sú už teraz drahé, máme pre vás zlé správy! Po novom si už totiž za túru či obyčajnú prechádzku vo Vysokých Tatrách zrejme priplatíte. Aj keď v zahraničí je vstupné do hôr pomerne bežná záležitosť, väčšina Slovákov má názor, že by hory mali byť zadarmo. Odkedy, no hlavne koľko budeme za návštevu platiť?

Návšteva Vysokých Tatier už nebude zadarmo! Príspevok na dobrovoľnej báze by mali spustiť už toto leto. „Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici aktuálne uvažuje nad zavedením dobrovoľného, nie povinného vstupného,“ napísal nášmu denníku Peter Spitzkopf z Tatranského národného parku (TANAP) s tým, že o presnom termíne, kedy by chceli začať s výberom vstupného, budú verejnosť včas informovať. „Všetko však závisí od toho, ako sa nám podarí doriešiť technické záležitosti, ktoré s tým súvisia. Je totiž našou snahou, aby si každý, kto bude mať záujem, mohol prostredníctvom transparentného účtu skontrolovať, na aký účel boli vy­užité jeho finančné prostriedky. Výška príspevku bude čisto na uvážení samotného návštevníka,“ dodáva.

Je však iba otázkou času, kedy sa z toho stane povinnosť. Správa TANAP-u zatiaľ o konkrétnom vstupnom nehovorí, no podľa Pavla Majka, riaditeľa TANAP-u, by pomohlo hoci aj euro. „To povinné vstupné je na rozhodnutí zriaďovateľa. Ak on o tom nerozhodne, my sa uspokojíme aj s dobrovoľným príspevkom. My nikoho nenútime, ten kto na to má, prispeje. Je to všade vo svete a je to úplne prirodzená vec,” povedal nám. V tejto súvislosti sme oslovili ako najvyšší orgán ministerstvo životného prostredia, odpoveď sme však nedostali.

