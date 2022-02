Drastické obmedzenie včelárstva, dovoz nekvalitného, sfalšovaného medu na Slovensko, škody na opeľovacej činnosti včiel a tým aj na poľnohospodárskej i záhradkárskej produkcii v celej krajine. To je podľa včelárov len časť negatívnych dopadov nového zákona, ktorý v palramente chystajú poslanci OĽaNO okolo Moniky Kozelovej a Martina Fecka.

Počet včelstiev by mal byť po novom regulovaný na maximálne dve včelstvá na kilometer štvorcový, čo by znamenalo pokles včelstiev až o 72 %, z 350 000 na 98 000 a zníženie počtu včelárov z aktuálnych približne 22 000 len na niekoľko tisíc. Slovenský zväv včelárov (SZV) s 15 500 členmi to považuje za drastické zníženie chovu. „Títo poslanci, ktorí nemajú ani potuchy o včelárstve pripravujú návrh zákona od stola so zahraničnými poradcami. Odbornú slovenskú verejnosť neoslovili ani neprizvali. Do dnešného dňa nám pritom nevysvetlili, čo ich k takýmto krokom, ohrozujúcim slovenských spotrebiteľov a slovenských včelárov vedie. Takéto drastické legislatívne opatrenia neexistujú nikde v EÚ ani vo svete,“ odkázal poslancom predseda SZV Milan Rusnák.

Doplatili by aj spotrebitelia, ktorí kupujú kvalitný slovenský med. Návrh poslancov by vraj znížil produkciu z 5,5 milióna kg ročne na 1,6 milióna kg. „Výroba medu by po schválení takéhoto návrhu na Slovensku poklesla tak výrazne, že štatisticky by sa na každého obyvateľa Slovenska ušlo len štvrť kilogramu kvalitného slovenského medu. Med, ktorý by chýbal by sa musel vykrývať dovozom podradných, lacných a často falšovaných medov zo zahraničia. Nerozumieme preto, o čo týmto poslancom ide,“ dodal predseda SZV.

