Pred dvoma rokmi sme počas veľkonočných sviatkov nesmeli pre covid prekročiť hranice okresu, vlani už boli opatrenia miernejšie a dnes nepociťujeme takmer žiadne. Život sa vracia do normálu, čo platí aj pre návštevy a šibačky. Tie však aktuálne znepríjemňujú raketovo rastúce ceny pohonných látok. Niektorí sa chystajú cestovať už v stredu, keď sa začínajú prázdniny školákom, ďalší vo štvrtok a posledná várka v piatok.

Ak máte radi svoje pohodlie a rozhodnete sa ísť autom, pripravte sa na nemalé výdavky. Ceny benzínu rastú zo dňa na deň, v priemere dnes stojí liter 95-oktanového benzínu 1,75 eura. Podobné porovnanie cien robila redakcia denníka Plus JEDEN DEŇ aj v októbri minulého roka, keď stál liter 1,49 eura. Cesta z Bratislavy do Košíc vyšla pri priemernej spotrebe 6 litrov na 100 km/h na 35,76 eura a spiatočne na 71,52 eura. Oproti dnešku je to však skvelá cena. V súčasnosti už za rovnakú 400-kilometrovú cestu vysolíte až 42 eur, obe cesty dokopy vás vyjdú na 84 eur. V priebehu menej než pol roka teda cena za rovnakú trasu stúpla o 12,48 eura.

Nemalý rozdiel pocítite, aj pri dieselovom aute. V októbri stál liter nafty 1,39 eura. Za cestu z hlavného mesta do metropoly východu ste zaplatili 33,36 eura a dokopy 66,72 eura. Aktuálne svieti na pumpe pri nafte cena 1,72 eura. Jedna cesta sa preto predraží až takmer o 7 eur na 41,28 eura, čo je spiatočne 82,56 eura. Myslieť treba aj na diaľničnú známku, ročná alebo 365-dňová stojí 50 eur.

Ak vás tieto ceny odradili, môžete si ešte stále kúpiť lístok na vlak či autobus. Vyjde vás to lacnejšie, nemusíte šoférovať, a ak zohľadníme aj vysoké riziko kolón, ani to nemusí trvať omnoho dlhšie. No pozor, najväčší slovenský prepravca avizuje, že ceny lístkov museli ísť hore. „Zvýšenie cien je dôsledkom najmä zvýšenej inflácie,“ vysvetlil komunikačný manažér Slovak Lines Štefan Bako. Keď sme ceny porovnávali v októbri, lístok stál 17,09 eura, cesta späť vtedy stála 34,18 eura. Dnes je cena jednej cesty 18,89 eura. Dokopy vás vyjde 37,78 eura. Cestovanie autobusom je zároveň najpomalšou voľbou, jedna cesta trvá 6 hodín a 20 minút. Lístky ešte stále zoženiete. „Na vnútroštátnych linkách evidujeme zvýšený záujem cestujúcich, zatiaľ sú však kapacity našich partnerov dostačujúce,“ dodal Štefan Bako.

Na výber máte ešte možnosť absolvovať cestu vlakom. Pri tomto spôsobe dopravy sa ako pri jedinom cena oproti októbru nezvýšila. IC vás prepraví za 4 hodiny a 46 minút za 22,90 eura. Za spiatočný lístok zaplatíte 45,80 eura. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) musela počas sviatkov posilniť dopravu. Vypravia o 17 vlakov viac. Podľa hovorcu ZSSK Tomáša Kováča sú aktuálne spoje vypredané v priemere na 68 percent. „Najviac, až na 96 percent, je aktuálne obsadený štvrtkový IC vlak, ktorý má plánovaný odchod z Viedne o 14:42 hod.,” uviedol.

