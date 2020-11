Zdravotníkom už došla trpezlivosť: Takto si pred parlamentom podali ministra Krajčího! ×

Slovensko je síce dnes v núdzovom stave, no naše zdravotníctvo je v núdzi už niekoľko rokov. Navyše s peniazmi, ktoré sa mu chystá vyčleniť štát z rozpočtu na budúci rok, sa prepadne ešte do väčšej krízy. Upozornili na to zástupcovia 7 zdravotníckych asociácií s tým, že ak kompetentní nič neurobia, doplatia na to všetci pacienti!