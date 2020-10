V nemocniciach je hospitalizovaných už 340 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 282 z nich. Podľa prezidenta Mariána Petka z Asociácie nemocníc Slovenska však už niektoré infekčné oddelenia veľkých nemocníc nechcú brať nakazených pacientov z tých menších. Hrozí však, že pacienti sa pomiešajú, nakazia ďalších aj lekárov a zažijeme kolaps, ako mali v talianskej Lombardii na jar. Kontrolovať by to pritom malo samotné ministerstvo zdravotníctva.

Podľa oficiálneho pandemického plánu máme nemocnice, kde by mali byť sústredení všetci pozitívni COVID pacienti. Ide zväčša o 11 veľkých infekčných oddelení a kliník pri fakultných nemocniciach.

„Máme za posledných desať dní informáciu, ako to nefungovalo, jednoducho pacientov odmietajú prijať s argumentáciou, že aj tak je Slovensko červené, a tak je jedno, kde pacient bude ležať,“ hovorí Marián Petko, prezident Asociácie nemocníc Slovenska.

V praxi už infekčné kliniky odmietli zobrať pacientov napríklad zo Žiaru nad Hronom, z Komárna, Považskej Bystrice či Brezna. Petko hovorí o veľkom riziku. „O chvíľu budú všetky nemocnice červené. To je Lombardia,“ varuje.

Vysvetľuje, že sa nakazia aj ďalší pacienti, ktorí predtým nemali koronavírus. No COVID-19 sa rozšíri aj na zdravotnícky personál a o pacientov sa nebude mať kto starať. „A hlavne sa pýtam, kde budú ležať pacienti, ktorí sú necovidoví. Tých je 99 percent,“ upozorňuje Petko za nemocnice.

V Lombardsku na jar ešte nemali rozdelenie nemocníc, pacienti tak ležali kdekade. „Zamorilo sa im to za dva týždne a z toho nie je cesta von. Nežiadame nič iné ako to, aby ministerstvo zdravotníctva ako regulátor zabezpečil dodržiavanie pandemického plánu. Keď to neurobíme, tak môže byť koncom októbra, začiatkom novembra to, čo hovoril predseda vlády - armagedón,“ dodal Petko.

Kapacita infekčných oddelení v jedenástich nemocniciach sa podľa ministerstva už zaplnila. „Momentálne sú naplnené v priemere viac ako 75 percent, niektoré nad 100 percent. To je prvá fáza, kedy máme vyčlenené lôžka len v týchto nemocniciach. Ale oni sa budú rozširovať na ďalšie oddelenia. Plán je pripravený na 3-tisíc postelí,“povedala štátna tajomníčka Jana Ježová.