Počet nakazených v Česku včera prekonal všetky rekordy. Za jediný deň pribudlo až 3130 infikovaných, čo je suverénne najviac od začiatku pandémie. Aj preto sme Česko od piatku zaradili na červený zoznam. Pri vstupe z krajiny na Slovensko začali platiť rovnaké pravidlá ako pri ostatných rizikových krajinách. Výnimku má len vybraný okruh profesií. Niektorým zatvorenie hraníc poriadne skomplikovalo plány. Pozrite, ako to vyzeralo na hraniciach, čo prežívajú ľudia blízko hraníc a na čo sa pripraviť v najbližších dňoch.

Úderom 9. hodiny ráno začali policajti vykonávať na hraniciach s našimi západnými susedmi kontroly. Situácia na diaľničnom hraničnom priechode Brodské - Břeclav pri Kútoch bola od rána pokojná. Kolóny sa netvorili. Policajti nekontrolovali autá rad za radom, vybrali len pár „šťastlivcov“, ktorých zastavili. Šoféri boli povinní ukázať polícii negatívny test na COVID-19, nie starší ako 3 dni. Kto ho nemal, dostal upozornenie, aby sa zaregistroval na stránke korona.gov.sk/ehranica a nastúpil do karantény.

„Pri príchode z Českej republiky ste povinní nastúpiť do domácej izolácie alebo predložiť negatívny test na koronavírus, nie starší ako 72 hodín. Izoláciu musia dodržať aj osoby, ktoré žijú s vami. Ak máte príznaky, ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie. Ak vám nič nie je, izolácia sa končí na 10. deň,“ spresnila hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Dáša Račková.

Za porušenie hrozí pokuta v blokovom konaní do 1 000 eur, v ďalšom konaní do 1 659 eur. Výnimku majú pendleri s trvalým pobytom do 30 km od hraníc, študenti, lekári, vedci, profesionálni vodiči, záchranári. Musia však predložiť potvrdenie od zamestnávateľa či školy.

Na priechode sme situáciu sledovali viac ako hodinu a za celý čas neprešlo ani jedno auto so slovenskou značkou. Prechádzali najmä kamióny a autá s českými značkami, prevažne pendleri z prihraničných oblastí.

Rovnako pokojne prebiehali kontroly aj na hraničnom priechode Brodské - Lanžhot na ceste druhej triedy. „Boli sme len v Břeclavi, ja tam pracujem v cukrárni. Mali sme tam objednané zákusky a tortu synovi na svadbu, tak sme si po ne išli,“ povedala pri kontrole Mária (55) z Kútov, pre ktorú platí výnimka pre pendlerov pracujúcich v prihraničných oblastiach do 30 km od hraníc. „Kontroly sú len náhodné, teraz nás nadriadený odvolal, tak ideme preč,“povedali nám policajti, ktorí po odchode nechali priechod úplne bez kontroly.

Mnohým spôsobilo zatvorenie hraníc s Českom veľké problémy »