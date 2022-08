Skôr než to s čistením vzdáte a oblečenie vyhodíte do koša, mali by ste vyskúšať staré dobré domáce triky, ktoré niekedy zaberú oveľa viac ako drahé čistiace prostriedky. Prečítajte si, ako sa efektívne zbavíte jednotlivých fľakov.

Víno

Prvá pomoc pri obliatí sa vínom je škvrnu hneď zasypať soľou, ktorá všetko víno vsaje. Overeným trikom je však aj citrónová šťava. Ak máte zašpinený obrus, použite peroxid alebo odfarbovač. Účinné je tiež namočiť kus látky do vriaceho plnotučného mlieka. Ak nájdete fľak na koberci, nakvapkajte naň perlivú minerálku, posypte ju soľou a handričkou vysušte. Tieto kroky môžete zopakovať aj viackrát.

Čokoláda

Ak sa chcete zbaviť fľakov od čokolády, potrite ju mokrou handričkou so soľou. Ďalšou možnosťou je škvrnu pretrieť liehom, do ktorého pridáte kvapky čpavku a následne preperiete. Ak sú oblečenie alebo posteľná bielizeň zo syntetického materiálu, použite vodu s citrónovou šťavou.

Káva

Pri zašpinení kávou sa môžete spoľahnúť na liehové produkty. Namočte vatu do priezračného alkoholu a pretrite ňou zašpinené miesto. Vata v tom momente vsiakne škvrnu do seba. Dobrým riešením je tiež použiť klasické detské mydlo, ktorým silne potriete a vyšúchate škvrnu. Potom stačí už len látku prepláchnuť studenou vodou.

Čaj

Vo väčšine prípadov postačí, ak odev opláchnete studenou vodou. Použiť však môžete aj prací prášok. Škvrnu od čaju spoľahlivo zničíte aj zriedeným peroxidom vodíka a kvapkami čpavku, prípadne použiť môžete aj vodu s kyselinou citrónovou.

Žuvačka

Ako prvú alternatívu v boji so žuvačkou zvoľte ľad, ktorým budete zašpinené miesto trieť. V prípade, že je žuvačka až príliš lepkavá, vložte oblečenie celé do mrazničky a následne stuhnutú hmotu jemne zoškrabte.

Ovocie

Na škvrny z ovocia nechajte tiecť horúcu vodu a potom ho vyperte. Ak na látke ostalo zafarbenie, nechajte chvíľku pôsobiť citrónovú šťavu a potom bielizeň prepláchnite v studenej vode. Na škvrny z čučoriedok vám pomôže prášok do pečiva a z jahôd ich odstraníte tak, že pred praním namočíte znečistený kus látky do horúcej octovej vody.

Ako vyčistiť iné druhy fľakov, si môžete prečítať na nasledujúcej strane.