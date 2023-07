Dočkali sa prevratnej novinky! Českí turisti si môžu teraz vyzdvihnúť lieky na predpis s e-receptom aj vo viac ako 1 300 lekárňach v Chorvátsku. Od polovice júna to pre nich funguje aj v Poľsku. Ako je to so Slovákmi?

Zapojenie lekární do systému cezhraničnej preskripcie (teda predpisovania liekov – pozn. red.) je dobrovoľné. Lenže turistom na dovolenke alebo i našincovi na služobnom pobyte veľmi pomôže.

Ak mu dôjde predpísaný liek alebo ho napríklad stratí, stačí, aby mu lekár doma vystavil e-recept. V lekárni, ktorá je zapojená do systému cezhraničnej preskripcie, potom pacient predloží občiansky preukaz alebo pas a kód z elektronického receptu. Ten môže mať v e-maile, v mobilnej aplikácii alebo v SMS. Názov lieku nemusí byť v Chorvátsku či v Poľsku rovnaký ako v Česku, lekárnik vydá liek podľa jeho účinnej látky.

Prví českí pacienti si už vyzdvihli lieky s e-receptom v Poľsku, teraz majú túto možnosť aj v Chorvátsku. „Lekárne zapojené do systému sú aj v mestách, kam českí turisti často chodia: v Záhrebe, Splite, Dubrovníku, Zadare a v ďalších,“ vysvetľuje riaditeľka českého SÚKL Irena Storová. „Ak si bude český turista potrebovať vyzdvihnúť liek na e-recept v Chorvátsku alebo v Poľsku, nemusí obchádzať lekárne. Na webe SUKL je zoznam, v ktorých mu liek vydajú,“ dodala Irena Storová. Prakticky to funguje tak, že pacient v chorvátskej lekárni lieky zaplatí, ale dá žiadosť do svojej zdravotnej poisťovne v Česku, ktorá mu preplatí cenu, za akú by lieky kúpil doma.

