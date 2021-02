Počet pacientov s ochorením COVID-19 a s podozrením na toto ochorenie v nemocniciach neklesá. V sobotu hlásili naše zdravotnícke zariadenia 3836 hospitalizovaných pacientov. Vzhľadom na to, aká je Slovensko malá krajina, ide o obrovské množstvo.

Po prepočítaní na milión obyvateľov sme v tejto štatistike dokonca svetovým lídrom. V žiadnom inom štáte nemajú toľko hospitalizovaných na milión obyvateľov ako na Slovensku. Na sociálnej sieti na to upozornil neurológ Vladimír Nosáľ.

Podľa údajov Our World in Data bolo 14. februára na Slovensku hospitalizovaných 643 pacientov na milión ľudí. Za sebou sme nechali aj Lotyšsko s 582 pacientmi a Česko s 546 hospitalizovanými. „V tomto rebríčku aktuálne, žiaľ, dominujeme. Neteší nás to a veríme, že čoskoro na tom budeme oveľa lepšie. Musíme sa o to všetci snažiť,“ reagovali analytici platformy Dáta bez pátosu.