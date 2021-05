Diskusiu s praktickými lekármi pre dospelých o novom spôsobe očkovania otvoril pred pár dňami nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Pre portál vZdravotníctve.sk túto informáciu potvrdil aj prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL SR) Marián Šóth, podľa ktorého by očkovanie v ordináciách predstavovalo nielen benefit pre pacienta, ale pomohol tiež dosiahnuť potrebnú zaočkovanosť populácie.

Najväčší prínos bude mať projekt najmä pre obyvateľov odľahlejších oblastí, pre ktorých môže byť doprava do očkovacích centier aj vzhľadom na epidemiologické obmedzenia problémová. Niekde situáciu vyriešia mobilné očkovacie tímy, no ambulancie by výrazne pomohli.

Proti covidu sa už dal zaočkovať aj predseda vlády SR Eduard Heger. Fotky si pozrite »TU«.

Očkovanie v ambulanciách by chceli spustiť už čoskoro. Zatiaľ prebehli dve stretnutia rezortu so všeobecnými lekármi pre dospelých. „Z môjho pohľadu, ako zástupcu najväčšej organizácie zastupujúcej ambulantných lekárov, sme tento dialóg len začali,“ uviedol Šóth s tým, že ešte treba vyriešiť niekoľko zásadných praktických vecí.

„Doriešenie logistických podmienok je už v štádiu riešenia,“ uviedol na záver Šóth a hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová dodala, že finalizácia projektu „bude závisieť od počtu vakcín a od spôsobu ich skladovania“. Aktuálne sa očkuje v 59 nemocniciach, 21 poliklinikách a 26 veľkokapacitných očkovacích centrách.

Anketa Dáte sa zaočkovať proti COVID-19? Áno, čakám už len na termín 15% Už som zaočkovaný 53% Ešte neviem 8% Nie, neverím očkovaniu 24% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ministerstvo plánuje tento projekt spustiť najprv pre ľudí nad 60 rokov. Podľa šéfa asociácie by sa mal projekt hneď spustiť pre všetky vekové skupiny, nakoľko v skupine obyvateľov vo veku 60 rokov a viac už očkovanie prebieha a „toto spektrum je už prevažne na čakačke cez nemocničné centrá“.