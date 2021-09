Vláda už mesiace ignoruje žiadosti o spoločnú komunikáciu so zamestnávateľmi ohľadom prijímania protiepidemických opatrení. Upozorňujú na to zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ). Problémy sa podľa nich začali, odkedy sa Igor Matovič (OĽaNO) stal ministrom financií.

Napriek tomu, že sa už začala tretia vlna pandémie, nedostatky, chyby a chaos v prijímaných vyhláškach a konkrétnych opatreniach pretrvávajú, na čo pri ďalšom výraznom zhoršovaní epidemickej situácie v konečnom dôsledku doplatí celá krajina. Zástupcom zamestnávateľov tiež chýba vyhodnotenie efektivity doteraz prijatých protiepidemických opatrení, ktoré by umožnilo poučiť sa z chýb minulosti.

Ekonomický krízový štáb, ktorý vznikol počas koronakrízy, slúžil ako nástroj na zlepšenie komunikácie medzi vládou a podnikateľským sektorom. Jeho úlohou bolo predovšetkým minimalizovať rozsiahle negatívne dopady pandémie na slovenskú ekonomiku a zamestnanosť v krajine. Odkedy nie je ministrom financií Eduard Heger, ale Igor Matovič, pravidelné stretnutia vlády a podnikateľského sektora zo dňa na deň zanikli, hoci zamestnávatelia ešte v apríli tohto roka upozorňovali na to, že negatívne dopady pandémie na ekonomiku budú pretrvávať a vláda by to mala riešiť. „Nanešťastie, z rozhodnutia ministra financií v apríli sme sa dozvedeli, že podľa jeho názoru pandémia končí, ekonomická kríza pred nami nie je, podniky si vedú dobre, preto rokovania ekonomického krízového štábu zrušil s prísľubom, že vytvorí priestor pre pravidelnú komunikáciu zamestnávateľov a vlády. K jeho naplneniu však nedošlo“, upozorňuje prvý viceprezident RÚZ Mário Lelovský.

Už niekoľko mesiacov tak ministri o vývoji epidemickej situácie a prijímaní protiepidemických opatrení rokujú za zatvorenými dverami. Zástupcovia tripartity tiež už pred vyše mesiacom požiadali ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) o vypracovanie analýzy efektivity doposiaľ prijatých protiepidemických opatrení. „Počas prvých dvoch vĺn pandémie bolo prijatých mnoho neefektívnych opatrení a na väčšinu z nich doplatili práve slovenskí zamestnávatelia a celá ekonomika. Sociálni partneri preto s odstupom času požiadali vládu o vyhodnotenie ich efektivity, s cieľom poučiť sa z chýb minulosti. Doposiaľ však taká analýza vypracovaná nebola“, vysvetľuje viceprezident RÚZ Jozef Špirko.

Vzhľadom na urgentnosť epidemickej situácie navrhli zástupcovia tripartity vypracovať analýzu vplyvov do 19.7. 2021 a zároveň v tejto veci rezort práce požiadali o stretnutie – k ničomu z toho však nedošlo. Rovnako tak, bez vysvetlenia, zostáva naďalej pozastavená aj činnosť ekonomického krízového štábu.