Alexander Duleba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku patrí medzi najväčších odborníkov na východnú Európu. Putinov útok na Ukrajinu ho šokoval, no to najhoršie prišlo, keď sa dozvedel detaily invázie. „To je jedna z najhorších správ, keď som sa dozvedel, ako začali túto vojnu,“ povedal v diskusii Obkľúčený sused, v ktorej sa stretol s bývalým poradcom ukrajinských ministrov Ivanom Miklošom a politológom Jozefom Lenčom.

Rusko podľa neho použilo rakety krátkeho a stredného doletu, ktoré majú dostrel od 500 do 5-tisíc km. Tento typ rakiet je však v Európe už 35 rokov zakázaný, na čom sa dohodli ešte vtedajší prezidenti svetových mocností. „V roku 1987 sa Reagan a Gorbačov dohodli, že USA stiahnu tento typ rakiet z Európy a ZSSR, neskôr Rusko, ich stiahne z európskej časti ZSSR. Zmluva bola naplnená v roku 1994,“ vysvetlil Duleba.

Lenže Spojené štáty americké v roku 2017 zistili, že dva komplety rakiet tejto kategórie Rusko znova umiestnilo vo svojej európskej časti. Rusko odmietlo požiadavku USA, aby ich stiahlo, tak sa Američania rozhodli zo zmluvy vystúpiť v roku 2019. „Včera Rusko použilo 40 rakiet tejto kategórie na to, aby zasiahlo ciele na Ukrajine. Tieto rakety môžu niesť akékoľvek hlavice, konvenčné i jadrové. Proti Ukrajine Rusko použilo, zatiaľ, konvenčné hlavice,“ priblížil expert na východnú Európu.

Z toho celého podľa neho vyplývajú dva desivé závery. „Po prvé, proti tejto kategórii rakiet existuje v súčasnosti iba obmedzená obrana, pretože od roku 1987 do roku 2017 sme v Európe žili v tom, že na ich použitie už nikdy nedôjde, bohužiaľ, včera došlo, a po druhé, Rusko môže týmto typom rakiet zasiahnuť cieľ kdekoľvek v Európe a je na rozhodnutí Ruska, či na raketu nasadí konvenčné alebo jadrové hlavice,“ vyjadril sa Duleba.

Dodal, že Rusko má vo výzbroji asi 20 typov rakiet tejto kategórie, napríklad Iskander (s dosahom 500 km), Kalibr (do 2,5-tis. km), Kinzhal (2 000 km) až po Satan (až do 16 000 km).

Podľa Ivana Mikloša, ktorý pôsobil ako poradca ukrajinských ministrov, má Putin jasný cieľ. „Evidentne cieľom zničenia vojenskej infraštruktúry, najmä použitím tých rakiet, je zničiť schopnosť Ukrajiny brániť sa a nastoliť nejakú bábkovú vládu,“ povedal bývalý podpredseda vlády. Násilné obsadenie krajiny je však podľa Mikloša úplne šialenou myšlienkou, pretože ako pozná Ukrajincov, tieto útoky ich ešte viac spoja proti Putinovi. „Jedna vec je obsadiť krajinu a druhá vec je to udržať pod kontrolou, keď veľká väčšina obyvateľstva je zjednotená v odpore proti agresorovi, a keď je značná časť obyvateľstva ochotná aktívne svoju slobodu brániť aj so zbraňou v ruke a to nehovorím len o vojakoch, ale aj o bežných ľuďoch,“ vyjadril sa Mikloš.

