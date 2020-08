Salmonelózou sa môže človek nakaziť okrem konzumácie jedla aj pri kontakte s nakazenými exotickými zvieratami. Najčastejšie ide o plazov ako hady, korytnačky, jašterice, chameleóny a leguány a obojživelníky, presnejšie žaby a mloky. Ich trus môže obsahovať baktérie rodu Salmonella, pričom ochorenie sa u zvierat nemusí klinicky prejaviť. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ľudia sa môžu nakaziť prehltnutím baktérií z tela zvieraťa, na ktorom sa môže zachytávať trus. Baktérie sa môžu preniesť rukami či pri bozkávaní zvieraťa. Tiež z vody akvária, podstielky terária alebo kontaminovaného krmiva.

Najčastejšími príznakmi choroby sú nevoľnosť, hnačka, horúčka a kŕče v podbruší 12 až 72 hodín po infikovaní. Zvlášť vnímavé na vznik infekcie sú deti do piatich rokov, osoby s poruchami imunitného systému a ťažkými, napríklad onkologickými, ochoreniami. Tiež tehotné ženy. „V domácnostiach, v ktorých sa nachádzajú tieto osoby, uprednostnite výber iného domáceho miláčika,“ odporúča ÚVZ SR.

Okrem bozkávania nie je vhodné zviera ani kúpať v umývadle či v kuchynskom dreze. Na ochranu pred nákazou salmonelózou by ľudia mali brániť kontaminácii odevu výlučkami zvierat či ich voľnému pohybu po byte. Na umývanie akvárií a terárií by mali používať zvláštne nádoby. Po použití kúpeľňovej vane ju treba dôkladne umyť a vydezinfikovať. Pri čistení prostredia zvierat tiež treba využívať ochranné rukavice a po manipulácii so zvieratami si umývať ruky.

„Pri manipulácii so zvieratami a ich prostredím nie je vhodné jesť, piť a fajčiť,“ upozorňujú hygienici. S otázkami týkajúcimi sa starostlivosti o zvieratá by ľudia mali kontaktovať veterinára či vyškoleného predajcu v špecializovanej predajni.