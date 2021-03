Ďalšie sprísnenie opatrení! Vláda odklepla sprísnenie zákazu vychádzania. Po 20.00 sa už nemôžete vrátiť z prírody, ak si idete zabehať. Nepovoľuje sa aj cesta do prírody mimo okres. Zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger naznačil aj to, ako bude vyzerať Veľká noc!

Tento víkend sa mení čas na letný a vidno bude o hodinu dlhšie. S prichádzajúcou jarou bude tiež čoraz teplejšie a máme pred sebou aj sviatky Veľkej noci. Vyzerá to však, že budeme sedieť doma.

Vláda sprísnila zákaz vychádzania. Kým doteraz ste sa mohli vrátiť z prírody aj po ôsmej večer, od štvrtka 25. marca už bude možné ísť do prírody na výnimku len v čase od 5.00 do 20.00. Bude to teda podobne ako napríklad výnimka pre cestu do potravín.

„Pri schvaľovaní uznesenia došlo k tomu, že príroda nebola obmedzená. Zákaz vychádzania do ôsmej hodiny sme len korigovali, aby to bolo zrozumiteľné, aby to bolo v línii. Aj vychádzanie do prírody je možné len do ôsmej hodiny večer,“ uviedol zaskakujúci minister zdravotníctva Eduard Heger.

Doteraz ste mohli cestovať do prírody aj mimo svoj okres, ak nešlo o čierny okres s najhoršou situáciou. Od soboty 20. marca však vláda svojím uznesením zaviedla nové pravidlo.

Do prírody možno ísť už len v rámci svojho okresu. Nezáleží pritom na jeho farbe, upozornil denník Pravda. „V zmysle aktuálneho uznesenia vlády je pobyt v prírode a individuálny šport možný len v rámci okresu,“ vysvetľuje pre spomínaný denník Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva.

Zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger upresnil, že zajtra bude rokovať s konzíliom odborníkov. Dohodnúť sa majú na opatreniach, ktoré budú platné na Veľkú noc. Ako však naznačil, situácia sa síce mierne zlepšuje, ale uvoľnenie opatrení tak skoro nepríde. V nemocniciach máme stále viac ako 3-tisíc ľudí.

Zmenou prešiel aj zákaz cestovať na rekreáciu do zahraničia, kde bolo „okno“ medzi jednou a piatou ráno. Minister Heger to vysvetlil tým, aby sa nevytvárala motivácia obísť zmysel zákazu a vycestovať na letisko napríklad o druhej v noci.

„Takisto sme upravili uznesenie obmedzenia pohybu do zahraničia za dôvodom rekreácie, pretože ostalo tam okno od 1.00 do 5.00 v noci. Mohlo by to vytvárať falošné motivácie pre ľudí cestovať do zahraničia v tomto čase,“ doplnil.

