Správa, ktorá mnohých vodičov nepoteší! To, že v niektorých európskych mestách už dnes existujú zóny, do ktorých sa so staršími naftovými autami nedostanete, nie je nič nové. Takýmto spôsobom sa snažia bojovať proti znečistenému ovzdušiu, čo štátom umožňuje dosiahnuť prísne európske emisné ciele. Dočká sa podobného scenára aj Slovensko?