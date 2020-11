Vláda chcela pôvodne predĺžiť núdzový stav aj zákaz vychádzania. Nakoniec predĺžila len núdzový stav o ďalších 45 dní, teda takmer do konca roka. Čo to pre nás znamená?

Vláda v stredu rozhodla, že núdzový stav na Slovensku sa pre pandémiu koronavírusu predĺži o ďalších 45 dní. Pôvodne sa mal skončiť v sobotu 14. novembra. Jeho predĺžením by mal núdzový stav trvať takmer do konca roka, do 29. decembra. Núdzový stav tak po novom platí od 1. októbra na 90 dní.

Zákaz vychádzania bude trvať len do soboty 14. novembra. Obmedzenie pohybu neplatí v čase od 1.00 do 5.00 hodiny ráno a nevzťahuje sa na osoby s negatívnym PCR testom alebo certifikátom antigénového testu na ochorenie COVID-19. Od nedele sa tak už aj ľudia bez negatívneho PCR či antigénového testu môžu slobodne pohybovať.

