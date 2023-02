Naposledy to riešili na jeseň a teraz opäť. Zatváranie obchodov počas nedieľ predložili opäť do parlamentu poslanci OĽaNO okolo Richarda Vašečku. Najprv sa debatovalo o zatvorení obchodov každú nedeľu. V novom návrhu sa hovorí o tom, že by boli výnimky. Ide o tri adventné nedele pred Vianocami a jednu nedeľu pred začiatkom školského roka. Obchody by mohli byť namiesto toho otvorené aj vo sviatočné dni, ktorými sú 1. máj, 8. máj, 29. august a 1. september. Ak by však takýto deň padol na nedeľu, boli by zatvorené.

Predkladatelia vo svojom návrhu upozornili, že podľa zákona sú všetky nedele dňami pracovného pokoja. Napriek tomu má Slovensko vysoký podiel práce zamestnancov počas nedele oproti iným krajinám EÚ. „Práca počas nedele spôsobuje najmä u žien, ktoré tvoria 80 % zamestnancov v maloobchode, nemožnosť tráviť voľný deň s rodinou. Navrhovaná zmena zavádza oproti súčasnému stavu približne 44 dní v roku, kedy zamestnanci nemusia vykonávať pracovnú činnosť a má tak ambíciu pomôcť manželstvám, rodinám a deťom,“ vysvetlili svoj zámer.

Ideu pracovného pokoja v nedeľu podporil aj opozičný Smer-SD, nesúhlasí však s výnimkami pre niektoré štátne sviatky. „Sme, samozrejme, za to, aby nedele boli zavreté. Sme pripravení podporiť tento návrh, ale nie v takejto podobe," zdôraznil poslanec Juraj Blanár.

Zástancovia zákazu nedeľného predaja najčastejšie argumentujú tým, že rodina má čas v nedeľu tráviť spolu, ideálne v prírode, nie niekde v nákupnom centre. Oddýchli by si aj predavačky a ďalší zamestnanci obchodov. Odporcovia zasa argumentujú tým, že obchodníci najlepšie vedia, kedy sa im oplatí mať otvorené a zákazníci sa vedia sami rozhodnúť, kedy si nakúpia.

Veľké reťazce zatiaľ reagujú na návrh zmierlivo. „Dôležité je, aby akákoľvek úprava platila pre všetkých rovnako, aby úprava nezasahovala do konkurencie na trhu,“ povedal predseda Slovenskej asociácie moderného obchodu Martin Krajčovič.

Článok pokračuje na ďalšej strane: HLAVNÉ NEVÝHODY ZATVORENIA OBCHODOV V NEDEĽU! ČO HOVORIA SKÚSENOSTI ZO ZAHRANIČIA? »»»