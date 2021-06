Konečne sme sa po troch mesiacoch naťahovačiek dočkali očkovania už priam legendárnou ruskou vakcínou Sputnik V. Dnes ju dostanú prví záujemcovia. Žiadna vakcína zatiaľ nevyvolala toľko rozporov v spoločnosti, medzi odborníkmi, aj politikmi. Expremiér Igor Matovič robil všetko pre to, aby sme sa ňou očkovali a tvrdil, že má o ňu záujem polmilióna Slovákov. Lenže do čakárne na Sputnik sa zatiaľ zaregistovalo iba okolo 6 000 ľudí! Sám Matovič vyhlásil, že si ju nedá pichnúť. A zodpovednosť, čo urobiť s dvestotisíc vakcínami za dva milióny eur, prehodil na ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského.

Príbeh vakcíny Sputnik V na Slovensku sa začal 1. marca, keď zásielku na košickom letisku vítali vtedy ešte premiér Igor Matovič (obaja OĽaNO) a minister zdravotníctva Marek Krajčí. Už vtedy mnohí odborníci, okrem iných aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv, upozorňovali, že vakcína nie je schválená Európskou liekovou agentúrou, teda nie je registrovaná v rámci EÚ a nie všetky štáty ju musia uznať. Navyše ruský dodávateľ nedodal ani zďaleka kompletnú dokumentáciu. A napriek všetkým snahám doteraz nie je vakcína oficiálne registrovaná.

Práve spomínané prieťahy a nedostatky mnohých odradili. Niektorých znechutilo dlhé čakanie, iných to, že vakcína nie je registrovaná v EÚ alebo že ju nemôžu dostať ľudia nad 60 rokov – hoci vekové obmedzenie by sa mohlo zmeniť. Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ trvá na tom, že Sputnik V je pre ľudí od 18 do 60 rokov. Lenže Igor Matovič, aj Juraj Kamarás, riaditeľ Imuny Šarišské Michaľany, kde je Sputnik uskladnený, dostali dokumenty od ruskej strany, ktoré potvrdzujú, že vekové obmedzenie pre vakcínu nie je.

Otázne je, či prípadné povolenie očkovať Sputnikom aj starších rozšíri počet záujemcov. Ak nie, je tu ďalší veľký škandál. Veď nám hrozí, že sme väčšinu z dvoch miliónov eur dali na vakcínu, ktorú nevyužijeme. „Keby sme sa vedeli vrátiť tri mesiace dopredu, tak sme asi Sputnik nemali kupovať vôbec. Teraz, keď už tu je, a keď toľko ľudí bolo namotaných, že dostanú Sputnik, tak im ho treba poskytnúť. Tí, ktorí sú rozhodnutí, že sa zaočkujú len Sputnikom a ničím iným, tak nech sa zaočkujú aspoň Sputnikom,” myslí si ekonóm a analytik Martin Šuster.

Do čakárne na Sputnik sa za týždeň prihlásilo len 6 000 záujemcov. Podľa analytika sa záujem ešte zvýši, no dvestotisíc dávok, ktoré sú pre stotisíc ľudí, nám bude bohato stačiť. „Keď sa začne Sputnikom reálne očkovať, tak ešte pribudú ďalší, lebo to bude pre nich podnet, že naozaj sa to používa,” dodal odborník. Strop záujmu je podľa neho okolo 30-tisíc ľudí.

Nevyužité vakcíny, z ktorých prvé exspirujú už v júli, zrejme nakoniec vrátime do Ruska. „Pokiaľ viem, tak posledná dohoda ministerstva zdravotníctva je, že sa vrátia výrobcovi,” poznamenal Šuster. peniaze za nej späť však nedostaneme.

Ako vyhlásila predsedníčka parlamentného výboru pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) v diskusnej relácii RTVS O päť minút 12: „Celá akcia Sputnik nestála za to. Má obrovské spoločenské, politické a medzinárodné náklady. Spoločnosť sa rozdelila na za a proti. Nemusím ani hovoriť, aké politické problémy z toho úplne zbytočne vyvstali, a medzinárodná hanba.”

Podľa lekára a zdravotníckeho analytika Tomáša Szalaya bol nákup Sputnika v mnohých ohľadoch zbytočný. Vidí však aj určitý prínos: vďaka trojmesačnej ságe a vo finále nízkemu záujmu o ruskú vakcínu, sme vraj zistili niečo nové sami o sebe – že Slováci radšej rozprávajú, ako konajú. „Radi sa búchame do pŕs a všeličo vyhlasujeme, ale keď má prísť na lámanie chleba – prihlásiť sa do čakárne a nechať si pichnúť ten Sputnik a nielen sa tým chváliť v krčme – tak to už je niečo iné,“ komentoval Szalay, ktorý má pod palcom očkovanie v Bratislavskom kraji.

Vrátenie nespotrebovaného Sputnika do Ruska tak len dovŕši fiasko expremiéra Igora Matoviča, ktorý je najväčším obrancom vakcíny. Pritom sám, ako povedal, si ho pichnúť nedá, lebo Sputnik V stále nie je v Európe oficiálne registrovaný, čo by mu znemožnilo cestovanie, hoci ako člen vlády by zrejme dostal výnimku. Sputnikom by sa nedal očkovať ani minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a neodporučil by ho ani svojím známym.

Takže Sputnik V zatiaľ znamenal pre Slovensko vládnu krízu, zmenu vlády, medzinárodnú hanbu, čiastočné zbytočné finančné náklady a aj znechutenie Slovákov z očkovacej stratégie.

A to zďaleka nie sú všetky škandály spojené s ruskou očkovacou látkou.

Čítajte na ďalšej strane: Škandály spojené s vakcínou >>