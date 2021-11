V stredu Slovensko dosiahlo v nemocniciach najvyššiu kapacitu covid pacientov, o ktorých sa naši zdravotníci v súčasnosti dokážu postarať. „Dôležité je povedať, že z nich viac ako 83 % nie je zaočkovaných,“ upozornil premiér Eduard Heger (OľaNO).

Konzílium odborníkov preto navrhlo vláde 5 opatrení, ktoré mala prijať s okamžitou účinnosťou. „Epidemická situácia na Slovensku je kritická a dosahuje úroveň humanitárnej krízy. Chorobnosť na COVID-19 je vyššia ako na vrchole druhej vlny pandémie. Nemocnice kolabujú, nie sú schopné poskytovať zdravotnú starostlivosť nielen pacientom s COVID-19, ale ani pacientom s inými ochoreniami," uviedli odborníci v stanovisku.

Medzi odporúčaniami bolo zaviesť tvrdý lockdown len s výnimkou do práce či potravín. Neočkovaní by sa museli dvakrát testovať. Na týždeň by zatvorili školy pre žiakov druhého stupňa ZŠ a starších. Prezenčnú výučbu by ponechali len na prvom stupni a v škôlkach. Ak by sa po troch týždňoch lockdownu situácia zlepšila, konzílium navrhlo uvoľňovať opatrenia hlavne pre zaočkovaných občanov a tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali.

Vláda sa nakoniec rozhodla pre akýsi kompromis. Lockdown nateraz schválila len na dva týždne a školy ostanú otvorené. „Schválili sme núdzový stav, ktorý bude v maximálnom rozpätí 90 dní. Výnimky, ktoré budú platiť zo zákazu vychádzania, zavádzame na 2 týždne, po 10 dňoch prehodnotíme situáciu a rozhodneme, čo ďalej - či sa opatrenia predĺžia alebo uvoľnia,“ prezentoval premiér Eduard Heger.

Ak sa v budúcnosti opatrenia uvoľnia, tak len pre očkovaných a ľudí po prekonaní covidu. „Je potrebné, aby sme sa ako spoločnosť zomkli. Situácia je vážna," povedal premiér. Upozornil tiež, že sme v poslednej chvíli zatiahli ručnú brzdu na stabilizáciu nemocníc.

