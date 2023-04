Dočkáme sa nových sanitiek? Viac ako 22 miliónov eur z Plánu obnovy, ktoré boli pôvodne určené na nákup špeciálnych vozidiel pre záchranárov, dočasne poverená vláda stopla. Údajne ich majú dosť a v dobrom stave. „Prišli sme na to, že záchranky majú v platbách za zdravotnú starostlivosť, ktorú dostávajú z verejného zdravotného poistenia, aj časť, z ktorej si obnovujú svoj vozový park. Preto sme upustili od využitia peňazí na obnovu vozového parku a presúvame ich na dôležitejšiu prioritu, a to je výstavba a rekonštrukcia nemocníc,“ uviedol dočasne poverený premiér Eduard Heger.

Finančné prostriedky na sanitky však museli presunúť nemocniciam aj z iného dôvodu. Už od apríla 2021 vláda vedela, že 22 miliónov eur má putovať práve na obnovu vozového parku záchrannej zdravotnej služby. Odvtedy sa však nič neudia­lo. A keďže času je menej, nové sanitky by sa nestihli vysúťažiť ani objednať. „Ministerstvo zdravotníctva pod vedením jeho bývalého šéfa Vladimíra Lengvarského nerobilo nič v tejto veci a aj vďaka tomu to dopadlo tak, ako to dopadlo. Lebo ten projekt padol preto, že sa už časovo ne­stíha. Ale ak sa teraz nestíha a tie peniaze posunú niekde inde, mali by to zohľadniť a peniaze nájsť zo štátneho rozpočtu,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský.

Vozový park záchrannej zdravotnej služby je podľa neho v alarmujúcom stave. „Ten, kto tvrdí opak, nehovorí pravdu alebo nevidel, v akých autách jazdia štátni záchranári. U súkromných poskytovateľov je to inak, oni si vozový park pravidelne obmieňajú,” vysvetľuje. „Za posledné roky boli niekoľkokrát medializované tendre, keď sa buď kúpili autá, ktoré sa nemali kupovať, alebo sa zaobstarali predražené autá a potom nebolo na obnovu vozového parku,” približuje Majerský.

Vo vozovom parku majú podľa prezidenta aj sanitky, ktoré kritériám vyhovujú. No nájdu sa aj také, ktoré majú 10 až 12 rokov a najazdených viac ako 700-tisíc kilometrov. „Takéto vozidlá nemajú na výjazdoch čo hľadať. Potom to tak aj vyzerá. Stalo sa, že sa sanitka pokazila a musela prísť náhradná. Tie vozidlá sa veľmi často kazia a ich servis je veľmi drahý,” opisuje Majerský.

