Bolo to hotové peklo! Opisuje priebeh ochorenia Sebastian Kohn (39), ktorý je aj po mesiaci stále v izolácii. „Keď sa 24. júna začali oslavy na newyorskom Pride, bol som si plne vedomý toho, že sa svetom šíria opičie kiahne a že predstavujú problém najmä pre homosexuálov,“ opisuje Sebastian svoj príbeh pre The Guardian.

Cez víkend mal pohlavný styk s niekoľkými mužmi

Keď začal pociťovať prvé príznaky, spravil si samotest na COVID-19. „Cez víkend som mal sex s niekoľkými mužmi, o týždeň neskôr som pociťoval veľkú únavu. Mal som horúčku so zimnicou a boleli ma svaly. Test mi vyšiel negatívny, až vtedy som sa začal obávať opičích kiahní,“ hovorí Sebastian, ktorý síce pochádza zo Švédska, no žije v Brooklyne, kde pracuje v oblasti filantropie. Jeho práca sa zameriava na sexuálne a reprodukčné zdravie, situácia s opičími kiahňami mu preto nebola cudzia.

„Chcel som sa dať zaočkovať. 23. júna, keď v New Yorku spustili prvú očkovaciu kampaň. Podobne ako väčšina Newyorčanov, som však nemal šťastie,“ hovorí. Situácia sa zmenila po dvoch dňoch, keď Sebastian na sebe spozoroval prvé príznaky. Vyrážka sa začala prejavovať ako anorektálne lézie a bolestivé rany mal aj na intímnych partiách ako konečník. „Spočiatku to štípalo a svrbelo, ale nebál som sa, pretože mi povedali, že ochorenie bude v mojom prípade prebiehať mierne, keďže som bol úplne zdravý, bez akýchkoľvek ochorení. To som ešte netušil, že časom to bude oveľa horšie.“

Na záchode kričal od bolesti

Sebastian vyhľadal lekársku pomoc. Na to, aby mu lekár predpísal antivírusový liek, ktorý sa používa pri liečbe opičích kiahní, však potreboval pozitívny výsledok testu. „Keď som prišiel domov, zhoršilo sa to. Pociťoval som úzkosť a lézie som mal doslova všade. Vyzeralo to, akoby ma poštípali komáre. Potom sa mi spravili pľuzgiere, ktoré nakoniec praskli a zostala mi jazva. Na tvári, rukách, nohách, chodidlách, chrbte, lakťoch. Nakoniec som mal asi 50 lézií a horúčku vyše 39 stupňov,“ hovorí Sebastian, ktorý otvorene priznal, že paradoxne jediné miesto, na ktorom lézie nemal, bol jeho pohlavný orgán.

Keď mu nasledujúci deň prišiel z nemocnice výsledok testu, zostal zaskočený. Zistil, že je pozitívny na kvapavku, no o opičích kiahňach nebolo ani slovo. „Bolo to šialené. Bolela ma hlava, mal som artritídu v prstoch aj v ramenách a nedokázal som sa ani postaviť. V noci som sa budil ako šialený. Stále som sa škriabal. Keď som išiel na záchod, nahlas som kričal. Aj umývanie v tejto oblasti bolo bolestivé.“

