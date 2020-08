Slovensko chudobnie a s ním aj jeho občania. Niektorí si už na výplatnej páske našli nižšie sumy, iných to ešte len čaká.

Okrem zvyšovania nezamestnanosti zapríčinila pandémia koronavírusu aj znižovanie platov. Týka sa to skôr niektorých vybraných povolaní, nejedná sa o celoplošné znižovanie platov. „Priemerná mesačná mzda v tomto roku v júni medziročne klesla vo väčšine odvetví, zvýšila sa len vo veľkoobchode a maloobchode, čo súviselo s tým, že práve tieto odvetvia najmenej trpeli na dôsledky pandémie koronavírusu a z toho vyplývajúcich opatrení,“ povedala ekonomická špecialistka Lenka Buchláková. Vo veľkoobchode v júni 2020 oproti júnu 2019 vzrástla mzda o 9,7 % a v maloobchode o 2,9 %.

V ostatných odvetviach však platy klesali. Koronakríza a s ňou spojené zatváranie ekonomiky priniesli obmedzovanie pracovného času, či úplné zatváranie prevádzok. Ľudia pracovali v skrátených, upravených režimoch alebo boli na OČR-kách. To všetko im znižovalo platy.

„Čiže štatisticky pri odvetviach ako napríklad ubytovacie a reštauračné zariadenia, sme videli pri platoch pokles počas korony až takmer tretinový. Teraz je to zhruba okolo 18 percent, čiže sa to dostalo trošku do lepších čísel, ale stále v medziročnom porovnaní vidíme pokles platov v priemere o 50 až 100 eur,“ vysvetlila Buchláková.

Niektorí však v čase korony padli oveľa hlbšie. Napríklad až na polovicu svojho platu skĺzli stavbári, či ľudia pracujúci v priemyselných parkoch, kde sa výroba zastavila. Rovnako tak zamestnanci ubytovacích či stravovacích zariadení.

Medziročne klesla mzda najviac v ubytovaní o 20,5 %, pokles bol aj v predaji a oprave motorových vozidiel o 3,1 %, vybraných trhových službách o 2,6 %, priemysle o 2,1 %, doprave a skladovaní o 2 %, stavebníctve o 1,3 %, informačných a komunikačných činnostiach o 0,9 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,1 %. „Robotník počas pandémie prišiel v priemere o 43, stavbár o 19 a čašníčka o 38 eur,"priblížila ekonomická špecialistka.

Ako kvôli pandémii klesli platy? apríl – jún 2019 apríl – jún 2020 Robotník 1 169€ 1 126€

Stavbár 750€ 731€

Čašníčka 526€ 488€

