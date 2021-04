Začal sa boj o1,45 miliardy! Presne takú sumu by si mali rozdeliť slovenské nemocnice z európskeho Plánu obnovy. Otom, kam peniaze pôjdu, sa práve v týchto dňoch rozhoduje na ministerstve zdravotníctva. Rezort čelí kritike, že pravidlá nastavil tak, aby finančnú injekciu dostali len veľké štátne nemocnice. To pobúrilo desiatky menších regionálnych nemocníc po celom Slovensku. Z ľudí v menších mestách spravíte druhotriednych občanov, odkazujú ministerstvu!

Prerozdelenie zdrojov má na starosti ministerstvo zdravotníctva. V dokumente, ktorý musí Slovensko poslať Bruselu do konca apríla, sa však píše, že uchádzať o príspevky sa môžu len veľké štátne nemocnice. „Ak by sa návrh nezmenil, z veľkej časti slovenských pacientov, ktorí majú tú smolu, že žijú v regióne s neštátnou nemocnicou, by to robilo občanov druhej kategórie," uviedol prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) a šéf bardejovskej nemocnice Marián Petko. Dodáva, že plán nebol prediskutovaný s odborníkmi a so zdravotníckymi organizáciami.

Vylúčené pritom nie sú len nemocnice v rukách súkromných vlastníkov, ale aj zariadenia v pôsobnosti vyšších územných celkov. Napríklad v Trenčianskom kraji majú len jednu štátnu nemocnicu v Trenčíne, ale až tri, ktoré patria pod samosprávny kraj – prievidzskú v Bojniciach, považskobystrickú a myjavskú. Tie z Plánu obnovy nemajú dostať nič. „O to smutnejší sme po tom, čo sme sa dozvedeli, že finančné prostriedky z Plánu obnovy sú alokované výlučne do štátnych nemocníc. Naši občania sa potom právom môžu cítiť ako občania druhej kategórie,“ vyjadrila sa vedúca odboru zdravotníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja Elena Štefíková.

Veľkú krivdu cítia aj v Košickom kraji, kde majú až 13 nemocníc, no len 4 z nich sa môžu uchádzať o peniaze. „Koľko pacientov u nás by privítalo, ak by sme mali viac neurologických či rehabilitačných oddelení, máme nedostatok psychiatrických, diabetologických či neurologických oddelení. V kraji chýbajú zdravotné služby zamerané na liečbu pohybového ústrojenstva, ktoré poskytujú napríklad kúpele v Kováčovej. Budem bojovať proti takejto diskriminácii východniarov,“ povedal nám košický župan Rastislav Trnka.

Ministerstvo zdravotníctva odkazuje kritikom: Kam posielate pacientov, s ktorými si neviete rady? Čítajte na ďalšej strane >>