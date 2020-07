Na cestách nižších tried sa doposiaľ mohlo jazdiť úplne bezplatne. Za niektoré úseky sa však už čoskoro zrejme začne vyberať mýto. Štát tak chce odradiť tých, ktorí sa úmyselne vyhýbajú úsekom, ktoré sú spoplatnené teraz.

Cesty druhých tried tvoria na Slovensku asi pätinu cestnej siete, je ich približne 3 6000 km. Za jazdu po nich neplatíme. Po novom to už samozrejmosťou byť nemusí. Mýto sa má začať platiť za stovky nových komunikácií. Prvých 250 kilometrov z nich majú spoplatniť pre nákladnú dopravu najskôr v Trnavskom kraji. Informovali o tom Hospodárske noviny.

Výber lokality nie je náhodný. Keďže ide o kraj hneď vedľa Bratislavského, končí tu veľká časť tranzitnej dopravy a niektorí dopravcovia si cestu často skracujú a zlacňujú práve po nespoplatnených cestách. Tie však nie sú na podobnú záťaž nákladiakov stavané a rýchlo sa ničia. Emisie, hluk a otrasy sa zase nepáčia obyvateľom, a preto kraj už koncom minulého roka požiadal ministerstvo dopravy, aby zakročilo.

Pilotný projekt spoplatnenia tu má byť podľa informácií Hospodárskych novín spustený v januári. Podľa oficiálneho stanoviska úradov to ešte nie je definitívne. „Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci s ministerstvami dopravy a financií a so samosprávnymi krajmi prehodnocuje a analyzuje možnosti mýtneho systému aj na cestách II. triedy,“uviedla hovorkyňa diaľničiarov Eva Žgravčáková.

Na úvod by sa zmena mala dotknúť viacerých kritických trás v okresoch Dunajská Streda a Galanta. Má ísť konkrétne o 142 kilometrov ciest druhej triedy, súbežných s cestou prvej triedy a ďalších 107 kilometrov ciest. Povinnosť zaplatiť mýto bude platiť pre všetky nákladné autá, ktoré po nich tranzitujú. Výnimkou by mali byť firmy, ktoré ich využívajú v rámci regiónu. Tie by ich mali mať aj naďalej bez poplatku.

Peniaze, ktoré štát takouto formou vyberie, by mail ísť do vrecka samosprávnych krajov a mali by byť ďalej použité na rozvoj a najmä údržbu ciest zničených kamiónmi.

Zmena sa zrejme nezaobíde bez protestov. Po odštartovaní projektu v okolí Trnavy by sa neskôr mohli pridať aj ďalšie kraje. Ozvala sa už aj košická župa, ktorá by v budúcnosti chcela spoplatniť cestu od Spišských Vlách po Spišskú Novú Ves alebo cestu od Michaloviec po Sobrance okolo Zemplínskej Šíravy.

