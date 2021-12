Skúste tento rok niečo nové a originálne. Namiesto baliaceho papiera môžete na balenie darčekov využiť napríklad časopisy, noviny alebo dokonca látku. Odporúča tiež namiesto lepiacej pásky použiť kúsky vlny na štrikovanie či špagát.

Na ozdobu darčekov sa podľa Greenpeace dá použiť zeleň. „Na internete sa dnes dá nájsť skutočne veľa kreatívnych nádherných spôsobov na ekologické balenie darčekov," podotýkajú environmentalisti.

Rovnako „zelenšie" môžete postupovať už pri samotnom výbere darov. „Pri kúpe darčeka by sa mal brať do úvahy aj jeho obal. Ak je to možné, mali by sa ľudia vyhnúť zbytočným plastom," konštatuje enviroorganizácia. Poukazuje, že sa v súčasnosti dajú nájsť produkty bez obalov alebo vo vratných obaloch, ako napríklad tuhý šampón, mydlo, pleťová kozmetika alebo látkové tampóny na tvár.

