Od prvej správy o covide ubehli už dva roky. Odvtedy každý deň čakáme na nové štatistiky nakazených aj mŕtvych, ktorí chorobe podľahli. Slovo smrť skloňujeme neustále, počúvame o nej v médiách, na uliciach aj v nevinných rozhovoroch s kolegami či rodinou. Pohľad na ihly, očkovanie, testovanie, pacientov v ťažkom stave na pľúcnej ventilácii máme na podnose tiež nepretržite. Duševné problémy to môže vyvolať nielen v citlivých povahách, upozorňuje psychológ Marek Madro, zakladateľ internetovej poradne Ipčko.sk. Ako to zvládať?

Každý deň sledujeme zábery z nemocnice. Ako to na nás vplýva?

- Ak sa pozeráme na zábery situácie, ktorá sa nás týka, ale možno ani práve s ňou nemáme nič spoločné, naše telo môže stále vyhodnotiť, že je to pre nás ohrozujúce. A keď sme v ohrození, tak sa úplne prirodzene spúšťa mnoho emócií a pridáva sa k tomu niekedy aj prežívanie stresu. Takýto dlhodobý stres má potom následky na naše psychické, ale aj fyzické zdravie. Je preto dôležité hľadať aj v tomto prípade veci, ktoré nám pomáhajú náročné situácie zvládať, obmedzovať to, čo nám môže škodiť a myslieť na seba.

Čím to je, že sme sa proti tomu obrnili a dnes sa to nikomu nezdá divné?

- Aj keď určite vnímame závažnosť situácie a toho, čo sa deje, o čom médiá píšu, je prirodzené, že to v nás nevyvoláva také reakcie, ako to bolo napríklad na začiatku pandémie. Ak sme dlhodobo vystavovaní rovnakému podnetu, stáva sa, že jeho sila pre nás sa môže postupne vytrácať. Zároveň istá miera odlúčenia sa od témy môže pre niektorých ľudí pôsobiť ako zvládacia stratégia, spôsob, ako sa vyrovnať s tým, čo sa deje.

Nemôže sa stať, že začneme smrť brať ľahkovážnejšie ako pred pandémiou?

- Je prirodzené, že teraz počas pandémie a aj vplyvom informácií, ktoré sa k nám dostávajú, vnímame smrť inak. A to môže mať jednoznačne aj následky na to, ako sa na smrť budeme pozerať v budúcnosti. Neznamená to však, že jednotlivé následky musia byť vyslovene zlé. Aj táto pandémia otvára priestor na to, ako sa rozprávať o smrti alebo náročných momentoch v našom živote. Ako naučiť deti, že aj takéto veci sú súčasťou toho, ako žijeme a spoločne hľadať možnosti, ako tieto situácie zvládať. Tieto rozhovory nie sú niečo, čoho by sme sa mali obávať.

Ako by sme sa mali stavať k správam o smrti? Ako ich prijímať z okolia, z médií?

- Každý máme iný spôsob, akým sa so smrťou vyrovnávame, aké pocity v nás vyvoláva. A preto máme právo na to reagovať rôzne. Ak je však pre nás náročnejšie sa pozerať na správy, ktoré prichádzajú z médií, je v poriadku, ak si budeme vyberať, aké správy budeme pozerať. Je prirodzené, že istým spôsobom nás láka sledovať situáciu, ale stále si môžeme vyhradiť čas, kedy si správy pozrieme a zvyšok času nahradiť niečím, čo nám pomáha a je pre nás prínosné.

Ako túto situáciu môžu vnímať deti?

- Pre deti môže byť dôležité sa o týchto témach rozprávať, hlavne ak je to niečo, s čím sa doteraz nestretli. Ak za nami prídu s otázkami, môžeme sa s nimi o tom porozprávať, vysvetliť im, čo sa deje vzhľadom na vek, dôležité je však myslieť na to, aby sme ich nevystrašili. Preto je dobré hovoriť aj o spôsoboch, ako sa chrániť, ponúknuť im bezpečie a nádej v tom, že teraz v bezpečí skutočne sú.

