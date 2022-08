Slováci z každej strany počúvajú o zdražovaní, no pomoc sa im dostáva minimálna. Buďme úprimní, z platu, ktorý je stále rovnaký, sa nedá utiahnuť domácnosť, postarať sa o rodinu a ešte k tomu si niečo málo aj odložiť. Najvýraznejšie išli hore ceny potravín, energií či služieb. Príkladom by Slovensku mohlo ísť Rakúsko, pozrite, ako chce pomôcť ľuďom v boji s infláciou.

Ľudia žijúci v susednom Rakúsku majú dôvod na radosť. Krajina im chce vyplatiť klimatický bonus vo výške 500 eur skôr, ako plánovala. Peniaze by sa mali posielať už o pár dní - od septembra. Predčasný bonus by vraj nemal mať vplyv na ďalšiu pomoc štátu v boji proti inflácii.

"Nová kapitola v ochrane klímy sa začne v Rakúsku na jeseň 2022. Prvý raz vstúpi do platnosti eko-sociálna daňová reforma, ktorá dáva cenu za CO2 poškodzujúci klímu. K šetrnému správaniu ku klíme sa zároveň poskytuje cielená finančná podpora," píše na webe Bundesministerium, Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Klimatický bonus sa vypláca ako kompenzácia za zvýšenie nákladov na energie a ceny pohonných látok.

Klimatický bonus dostanú dospelí aj deti

Bonus sa v roku 2022 jednorazovo zvyšuje z pôvodných 100 eur až na 200 eur a v závislosti od obytnej oblasti na 250 eur. "Okrem toho poberatelia regionálnej klimatickej prémie získajú protiinflačnú prémiu vo výške 250 eur," píše ministerstvo na svojom webe. To znamená, že každý, kto žije v Rakúsku, dostane celkovo 500 eur ako klimatický bonus. Deti do 18 rokov dostanú zo sumy polovicu.

"Regionálna úprava v tomto roku pre toto paušálne zvýšenie neplatí. Nárok má každý, kto má hlavné bydlisko v Rakúsku aspoň 183 dní. Protiinflačný bonus je oslobodený od dane do výšky 50 %," vysvetľuje ministerstvo. Klimatický bonus má byť aj v nasledujúcich rokoch vyplácaný raz ročne. Od roku 2023 bude jeho výška vyplácaná v závislosti od regiónu hlavného bydliska. Ľudia dostanú peniaze na účet alebo poštovou poukážkou.

Rozdiely medzi Rakúskom a Slovenskom sú obrovské

"Chcem len ukázať, ako nám štát v Rakúsku pomáha v čase zdražovania a ako by mohli konečne pomôcť všetkým na Slovenku! Teraz v októbri dostaneme každý dospelý po 500 € a každé jedno dieťa do 18 rokov po 250 €. A to sme už dostali šek v hodnote 150 € na elektriku na každú domácnosť…," napísala spokojná žena žijúca u našich susedov. Príspevok zverejnila stránka Nekŕmte nás odpadom na sociálnej sieti.

Rakúsko chystá aj ďalšie veľké úľavy pre ľudí, ktoré by určite potešili aj Slovákov. Viac si môžete prečítať na nasledujúcej strane >>>