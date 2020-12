Ako cez Vianoce nepribrať, no zároveň si neodoprieť tradičné jedlá?

- Na prvý pohľad to vyzerá tak, že sa tieto dve veci nedajú zlúčiť. Pochutiť si na sviatočnom jedle a zároveň nepribrať. Čo je však dobré si pripomenúť, že Vianociam predchádza adventné obodobie – v ktorom sa práve teraz nachádzame, je obdobím prípravy na slávenie narodenie Ježiša Krista. Okrem iného by sme sa v tomto čase mali stíšiť a ubrať nielen na zábave ale aj na jedle.

Nemusíme držať pôsty, stačí sa držať zásady, že menej je viac a tešiť sa na obdobie Vianoc, ktoré sa spája práve s hojnosťou a štedrosťou počas vianočných dní. Vianočné obdobie trvá 2 – 3 týždne, ak si aj doprajme hojnosť vo výbere jedál je to úplne v poriadku, patrí to k tomu, myslime však nato, že je oveľa dôležitejšie ako sa stravujeme počas celého roka, nielen na Vianoce.

Dajú sa niektoré nezdravé ingrediencie v tradičnom sviatočnom jedle nahradiť zdravšou alternatívou?

- Ak používame spôsob prípravy vyprážanie , napríklad pri kaprovi, a nie je to príliš často, naviac ak k tomu použijeme vhodný olej alebo masť je to v poriadku. Zdravšou verziou alebo náhradou klasického trojobolu môže byť hraška, ktorá sa vyrába z hrachu. Rozmieša sa iba s vodou a slúži na prípravu cestíčka na obaľovanie, ale tak isto hraškou vieme nahradiť tučnú majonézu v zemiakovom šaláte. Mimo toho mi príde kapustnica jedno z najzdravších sviatočných jedál vôbec, pokiaľ to pri jej varení nepreženieme s údeným mäsom.

Čím to je, že sa cez sviatky prejedáme?

- Často klientom na konzultáciách hovorím, najedzte sa tak, aby ste boli na 80% nasýtení a nie úplne prejedení. Každý z nás vie, kde má tú svoju únosnú mieru a kedy je náš žalúdok úplne preplnený. Ale najmä v období sviatkov sa stane, že túto mieru nevieme akosi správne odhadnúť. Možno nás k tomu podnecuje to množstvo jedla, ktoré máme počas sviatkov k dispozííci, viac ako obyčajne. V každom prípade kľúčovú úlohu pri prejedaní sa, zohráva aj to, že už nie sme v strese a pod tlakom. Počas bežných pracovných dní sa nám častokrát stane, že sme vo veľkom zhone, kedy sa zabudneme naraňajkovať, alebo kvôli práci vynecháme obed. Naopak počas sviatkov si užívame radostné a pokojné chvíle s rodinou, priateľmi k čomu samozrejme patrí aj dobré jedlo, ktoré si vychutnávame a zjeme ho tým pádom aj viac.

Čo je najväčšou kalorickou bombou medzi tradičnými sviatočnými jedlami, ktoré by si mali ľudia, ktorí sa snažia schudnúť (alebo aspoň nepribrať) odoprieť?

- Mohla by som zostaviť rebríček kalorických, sviatočných, tradičných jedál, ktorým by sme sa mali úplne vyhnúť. Som si istá, že na zozname by bola väčšina z nich.

Odprieť si ich? Áno, to by určite pomohlo, aby sme nepribrali. Nie je to však nutné pokiaľ si ustrážime množstvo skonzumovaného jedla. Nikto z nás nepriberie z jedného s láskou napečného medovníka, vanilkového rožku alebo vypráženého kapra. Myslime viac ako inokedy v tomto období na dlhé prechádzky a kilogramov navyše sa nemusíme báť.

