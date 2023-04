Automobilka Škoda prišla s nepríjemnou správou pre vodičov ich áut. Po celom svete zvoláva do servisov 580 068 vozidiel vyrobených v rokoch 2012 až 2017. Dôvodom zvolávacej akcie je chyba na plynovom generátore airbagu vodiča, ktorá môže viesť k nekontrolovanému rozvinutiu airbagu pri jeho aktivácii, uvádza portál svolavacky.cz.

„Pokiaľ dôjde k aktivácii airbagu pri nehode, vznikne pri zapálení generátora plynu výrazne nadmerný tlak. To môže spôsobiť, že do priestoru pre cestujúcich sú hodené kúsky kovu. To môže viesť k ťažkým zraneniam a v najhoršom prípade aj k smrti," informuje Škoda auto.

Ak máte takéto vozidlo aj vy, v prípade potreby vám bude v servise airbag vodiča vymenený. KBA sleduje akciu pod referenčným číslom 012656. Interný kód výrobcu je 69DU. Doteraz je známy jeden prípad so zranením osôb. V Nemecku sa akcia týka 3 028 vozidiel.

Pokiaľ si myslíte, že by sa zvolávacia akcia mohla týkať vášho vozidla, mali by ste sa obrátiť na najbližší autorizovaný servis a požiadať o bližšie informácie. Po nahlásení VIN kódu vozidla zistíte, či sa na vašom aute chyba vyskytuje alebo už bola vyriešená predchádzajúcim majiteľom v prípade, že ide o vozidlo kúpené z druhej ruky.

