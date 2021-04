Nie je nič lepšie ako odtrhnúť si kus čerstvej zeleniny, ktorú ste si sami vypestovali. Väčšina Slovákov ale býva v bytoch. To vôbec nevadí, vsaďte na minimalistickú záhradu. S našimi radami sa vám to podarí aj na balkóne či v kvetináči.

Najlepšie je začať pestovať to, čo vám chutí. Podľa toho vyberajte aj plodiny. Tak najlepšie využijete aj miniatúrny priestor a z úrody budete mať naozajstnú radosť. A navyše, takýmto spôsobom najviac ušetríte na nákupe potravín.

Ideálne podmienky

Aby ste mohli začať so zeleninovou záhradkou potrebujete v prvom rade svetlo. Pre väčšinu rastlín, ktoré sú do minizáhradky vhodné, je minimom 6 hodín priameho slnečného svetla. Vhodné sú balkóny orientované na juh či juhozápad.

Na pravidlo o dôležitosti svetla nezabúdajte. Inak sa môže stať, že nádejný záhradkár sa snaží vypestovať trochu zeleniny na kúsku pôdy v tieni pod betónovým plotom a výsledky sú smutné. Svetlo je dokonca dôležitejšie než samotná pôda. Zelenina sa totiž dá pestovať aj úplne bez pôdy, prípadne len s pôdou vo vedre, či inej vhodnej nádobe. Dobre poslúžia aj veľké kvetináče.

Pôda

Druhým pravidlom je kvalitná pôda. Určite nestačí nakopať obyčajnú hlinu u vás za domom. Vrchnú vrstvu by mal tvoriť substrát. Pokiaľ pestujete už opakovane, dávajte pozor, aby ste nesadili rovnaké, prípadne príbuzné druhy rastlín do toho istého substrátu aspoň tri – štyri roky po sebe.

Nie je nevyhnutne potrebné substrát každý rok vyhadzovať a kupovať nový, rastliny môžete v substráte prestriedavať. Spomínaná prestávka je dôležitá preto, aby ste zabránili prenosu chorôb. Substrát môžete zmiešať s jemným pieskom a kompostom. Substrát samotný na úspešné pestovanie zeleniny v malej nádobe zvyčajne nestačí. Preto nesmieme zabúdať na hnojivá, zvyčajne sa používajú tekuté.

Ide to aj v malom

Ak sa nejedná o kvetináč, ale napríklad o vedro, musí mať v dne vyvŕtané otvory a na dne vytvoríte drenážnu vrstvu. Ak plánujeme pestovať vyššie rastliny ako napríklad vysoké paradajky, bude vhodná drenážna vrstva tvorená napríklad kameňmi či úlomkami tehál. Pri nižších plodinách postačí ako drenážna vrstva aj nastrihaný molitan. V oboch prípadoch na drenážnu vrstvu položte vrstvu netkanej textílie, aby sa substrát neprepadával medzi drenáž a upchával ju.

Na toto nezabudnite

Zabezpečte pravidelné polievanie. Substrát v nádobách presychá podstatne rýchlejšie ako voľná pôda na záhrade. Jednak vplyvom slnka, ktoré zohrieva samotnú nádobu, ale aj vplyvom samotných pestovaných rastlín, ktoré sú stavané na to, aby rástli rýchlo – a k tomu potrebujú veľa vody.

Pár tipov

Ak by sa niekomu videlo pestovanie v nádobách veľkosti vedra príliš rozšafným, je možné do závesného kvetináča zakúpiť previsnuté odrody rajčiakov.

Ak máte trochu viac priestoru ako len balkón, môžete vyskúšať vyvýšené záhony. Dajú sa umiestniť aj na betónovej ploche – takže voľnú „ornú“ pôdu vlastne nepotrebujete.



Pokiaľ sa rozhodnete naplniť svoj balkón zeleninou, overte si najskôr jeho nosnosť. Niektoré typy panelákov majú totiž balkóny len „prizvárané“ na konštrukciu domu a záťaž by nemuseli zvládnuť.

Čo pestovať

Človek potrebuje aspoň 250 metrov štvorcových záhonov, aby zásoboval štvorčlennú rodinu. Začínajúci záhradkár často podľahne chybe a chce na balkóne pestovať všetko, čo nájde v katalógu zeleninových odrôd. To určite nie je správny prístup. Začnite radšej od najjednoduchších druhov, ktoré sa osvedčili ako vhodné do minimalistických podmienok.

Zelenina vhodná na balkón

Paradajky – jednoznačne najvďačnejšia zelenina balkónov. Je možné zakúpiť zakrpatené odrody, ale aj veľké odrody sa zavďačia pestovateľovi. Ak si kúpite 5 sadeníc primeranej veľkosti a budete sa o ne dobre starať, nebudete vedieť, čo s úrodou.



Papriky (aj čili) – ďalšia balkónová zelenina, ktorá má rada teplo a veľa svetla. Na ich pestvovaní nie je nič zložité, dokonca nevyžadujú ani zaštipovanie ako paradajky. Vyžadujú však vyššiu vlhkosť. Jediná starosť je vybrať správnu odrodu v závislosti od vlastnej chuti. Drobné odrody čili je možné pestovať aj v malých kvetináčoch.



Jahody – trvalo rodiace odrody je možné kúpiť ako normálne veľké jahody aj ako miniatúrne “lesné” odrody. Ideálne je pestovať ich v dlhom samozavlažovacom truhlíku. Zmestia sa do neho 3-4 rastliny a o čerstvé jahody od konca mája do októbra máte postarané.



Bylinky – ani príchute do jedál nemusíte kupovať chladené v supermarkete, ale odtrhnúť si ich na balkóne. V ponuke sú dokonca špeciálne kvetináče, do ktorých môžete nasadiť viac druhov byliniek. Pozor si však musíte dať na kombináciu byliniek. Tymián, rozmarín, majorán a mäta sa dajú kúpiť na jar ako sadeničky. Riaďte sa svojimi chuťami. Bazalku pestujete zvlášť – na rozdiel od ostatných byliniek potrebuje viac vody.



„Šalátovky” – tentokrát nemyslíme na uhorky, ale na listovú zeleninu, ktorá sa používa ako súčasť zeleninových šalátov. Rukola, portulaka (kuria noha) či polníček (valeriánka) sú nenáročné, rastú doslova ako z vody. Na stole sú ľahkou prílohou, ktorá doplní dennú dávku vitamínov.