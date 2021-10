Novela Zákonníka práce mala zdobrovoľniť gastrolístky a ukončiť monopol vydavateľov straveniek. Problémom však je, že v právnej úprave sa akosi pozabudlo, že ak má byť voľba zamestnancov slobodná, obe možnosti musia byť rovnocenné. Aktuálne sú v nevýhode tí, čo si vybrali hotovosť – kým stravné lístky sú totiž od daní oslobodené v plnej výške, pri hotovosti to platí len sčasti, na čo v konečnom dôsledku doplácajú zamestnanci, ale aj zamestnávatelia. Dane platia zamestnanci z hodnoty príspevku, ktorá presiahne 2,81 eura.

„Momentálne je situácia taká, že slobodná voľba nie je vlastne slobodnou voľbou, lebo zamestnanec, keď si má vybrať, papierová stravenka je pre neho stále daňovo výhodnejšia ako finančný príspevok. Tak potom, samozrejme, ostane pri tom pôvodnom scenári a bude mať v peňaženke papieriky straveniek a celý problém, ktorý sa presúva na reštaurácie a obchodníkov, zostáva,“ povedal viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Jozef Špirko.

Úpravu novely podporuje aj gastro sektor, ktorý je aj pre pretrvávajúcu pandémiu v zlej situácii. Gastrolístky im spôsobujú náklady navyše. „Dlhodobo upozorňujeme na to, že výška poplatkov, ktoré reštaurácie platia spätne za odkúpenie gastrolístkov, je neprimeraný, pohybuje sa na úrovni 6 % a niekedy aj viac. Takmer celý zisk z predaja jedál tak ide do vreciek emitentov gastrolístkov a nie prevádzke,“ podotkol prezident Zväzu cestovného ruchu a člen prezídia RÚZ Marek Harbuľák. Pripomenul, že okrem zárobku z týchto poplatkov emitenti zarábajú aj na predaji gastrolístkov zamestnávateľom. Zamestnávatelia združení v RÚZ preto vyzývajú vládu, aby tieto poplatky zastropovala, a to do maximálnej výšky jedného percenta. „Pokiaľ by nemusel gastro sektor platiť tieto poplatky, viac ako 30 miliónov ročne by zostalo v prospech podnikania v gastro sektore, v prospech skvalitňovania služieb,“ dodal Špirko.

Okrem reštaurácií a hotelov sú gastráčmi zasiahnutí aj obchodníci s potravinami, kde končí veľká časť straveniek. „Slovenská aliancia moderného obchodu zastrešuje 6 čisto potravinárskych obchodov. A len týchto 6 firiem zaplatí na výstupných poplatkoch pre emitentov stravných lístkov 15 miliónov eur ročne. Len na sprocesovanie a výmenu lístkov späť na hotovosť,“ hovorí predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu a člen prezídia RÚZ Martin Krajčovič. Tieto poplatky sú rovnaké aj pri elektronických gastrolístkoch, čiže pri platbe stravenkovými kartami. „Ide suverénne o najdrahší platobný spôsob na Slovensku,“ dodal Krajčovič.

