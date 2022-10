Slovensko čaká mimoriadna udalosť! Komunálne a župné voľby budú prvý raz v histórii spojené a konať sa budú v jeden deň, a to už túto sobotu (29. 10.). Už o pár dní sa teda rozhodne o osude budúcich županov, starostov, primátorov, ale i poslancov obecnej či krajskej samosprávy. Viete, aké novinky na vás po novom čakajú?

Koho si budem v spojených voľbách voliť?

V rámci volieb do orgánov samosprávnych krajov (t. j. župné/krajské voľby) budú voliči vyberať kandidáta na post predsedu vyššieho územného celku - župana - a budú hlasovať aj za poslancov do zastupiteľstva.

Čo sa týka volieb do orgánov samosprávy obcí (t. j. komunálne voľby), do miest bude volený primátor a do jednotlivých obcí starosta. Hlasovať sa bude podľa jednotlivých volebných obvodov aj za členov mestského či obecného zastupiteľstva.

Voľby v Bratislave či Košiciach budú trochu odlišné. Voliči totiž dostanú viac volebných lístkov ako ostatní ľudia, ktorí volia svojho favorita v iných mestách.

