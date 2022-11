Pre niektorých strašidelné, pre iných fascinujúce! Hlas Júliusa Satinského môžete počuť už niekoľko dní vo vianočnej kampani, ktorú vysielajú slovenské televízie. „Moji milí Slováci, to som ja, Julo. Vrátil som sa, aby som vás povzbudil. Čo je načaté, treba najskôr dokončiť. Nie je to ľahké, ale...“ prihovára sa aj 20 rokov po smrti.

Za oživením hlasu slovenskej legendy nie je nič iné, ako umelá inteligencia zvaná Al. Tá dokáže na základe vstupných dát vytvoriť takmer autentickú kópiu zvuku. Umelá inteligencia sledovala pomocou nahrávok hlas Satinského, jeho výšku, polohu a emócie. Jeho hlas sa potom aplikoval na podklad, ktorý v štúdiu nahral herec Michal Hudák (52).

Aj keď ide o projekt, ktorý na Slovensku nemá obdoby a rodina Satinského s ním súhlasila, hrozba zneužitia umelej inteligencie je veľmi vysoká. „Ja som sa s tým na Slovensku zatiaľ nestretol. No treba povedať, že technológie nie sú dobré ani zlé. To my ľudia s nimi robíme zlé alebo dobré veci,“ hovorí odborník na umelú inteligenciu Martin Spano. V zahraničí zvyknú napríklad túto technológiu zneužívať stránky s pornografickým obsahom, na ktorej sú videá s falošnými celebritami. „Aj keď technológia robí pokroky, jej použitie nie je pre kriminalistov. Musia to byť sofistikovanejšie osoby so zlými úmyslami. Našťastie v súčasnosti to zvládajú len technicky vyspelí ľudia, ktorí sú na strane dobra,“ hovorí Spano, ktorý zároveň varuje, že v priebehu dvoch rokov sa môže všetko zmeniť.

Nahradiť na fotografii či vo videu vašu tvár inou, prideliť váš hlas niekomu inému alebo autenticky skopírovať niekoho hlas zvládne už čoskoro vďaka aplikáciám úplne každý. „My zatiaľ robíme len takú osvetu. Normálnym ľuďom niečo takéto nehrozí, horšie je to u politikov, pri ktorých máme k dispozícii desiatky hodín audiovizuálnych záznamov. Čím viac toho materiálu je, tým je video dokonalejšie,“ vysvetľuje. Znamená to, čím viac audiovizuálnych nahrávok máte, tým rýchlejšie dokáže umelá inteligencia napodobniť vaše emócie či gestikuláciu.

V zákonoch sa o deepfake nepíše

Technológia je tu s nami od roku 2017. V našich zákonoch sa však pojem „deepfake“ nespomína. „Nielen u nás, ale ani nikde inde na svete. V Amerike boli nejaké pokusy, keďže tam sa ľudia radi súdia za všetko. Ale ani tam sa s tým nedá nič robiť,“ vysvetľuje Spano.